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Кристина Асмус раскрыла 10 секретов о себе

Актриса время от времени откровенничает в своем блоге, рассказывая неизвестные факты из своей биографии.

Кристина Асмус раскрыла 10 секретов о себе
Кристина Асмус Фото: globallookpress.com

Кристина Асмус присоединилась к флешмобу, который запустили в социальной сети Instagram, где участники рассказывают о своих секретах. Сегодня, 1 июня, артистка опубликовала свой десятый «секретный пост», написав 10 неизвестных фактов о себе. Всего же за время участия в необычном флешмобе Кристина Асмус раскрыла уже 100 секретов.

Из свежей мини-биографии актрисы стало известно, что ранее она никогда не прибегала к процедурам красоты, даже не использовала витамины для лица. Максимум, что Кристина Асмус себе позволяла – это отбеливание зубов и наращивание ресниц.

«Я категорически не могу ничего выбросить из окна машины…даже жвачку; ем морепродукты, но не понимаю, как некоторые люди в ресторанах подходят к аквариуму и говорят «вон того гада сварите, пожалуйста»; Иногда меня прикалывает пройти какой-нибудь (даже бесполезный) интернет-тест» — признается подписчикам знаменитость.

Актриса еще добавила, что в юности один раз притворялась, будто у нее обморок. Также она не равнодушна к красным леденцам, особенно бесплатным, и не одобряет, когда родители одевают детей в военную форму.

Со многими пунктами Кристины Асмус согласились подписчики. И, конечно, недоброжелатели не могли пройти мимо строчки о внешности звезды.

«По фото видно брови крашеные, и волосы исходя из жизни нарощенные» — написал пользователь социальной сети.

Известно, что актрису не трогают подобные высказывания в ее адрес. А время от времени она и сама высмеивает хейтеров.

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Кристина Асмус раскрыла 10 секретов о себе
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