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Совсем как обычные люди: редкие моменты, когда в кадр попали искренние эмоции Меган Маркл, принца Гарри и других членов королевской семьи

Иногда умение позировать фотографам изменяет и монаршим особам.

Совсем как обычные люди: редкие моменты, когда в кадр попали искренние эмоции Меган Маркл, принца Гарри и других членов королевской семьи
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: globallookpress.com

За каждым шагом членов британской королевской семьи следят миллионы поклонников по всему миру. Елизавета II, ее супруг и старший сын, внуки и их жены в совершенстве овладели искусством позировать фотографам. Они всегда появляются на публике безупречно одетыми и с неизменными официальными улыбками, однако иногда даже ближайшие родственники монархини не в силах скрыть свои настоящие эмоции.

Рождение первенца сделало принца Гарри и Меган Маркл по-настоящему счастливыми. Но, конечно, в жизни королевской пары, как в любой молодой семье, не раз еще случатся ссоры и недопонимание. Как, видимо, в прошлом году во время поездки в Австралию. На снимке с официального мероприятия герцогиня Сассекская, как и положено, ослепительно улыбается, а вот ее супруг почему-то не в силах скрыть грусть.

Фото: globallookpress.com

Тем не менее, с самого начала отношений Гарри и Меган было очевидно, что будущие супруги искренне влюблены друг в друга. Как на этом снимке, сделанном в Торонто.

Октябрь 2017 года, Канада. Фото: globallookpress.com

По слухам, характер у принца Уильяма не самый покладистый. Иногда Кейт Миддлтон приходится терпеть заносчивость и равнодушие супруга, если ему что-то не нравится. Правдивы ли эти пересуды, доподлинно неизвестно, но на некоторых снимках с лица герцогини Кембриджской спадает маска, под которой она выглядит уставшей и далеко не самой счастливой в мире женщиной.

Фото: globallookpress.com

Несомненно, в жизни пары бывают и хорошие моменты, как в январе прошлого года в Стокгольме.

Фото: globallookpress.com

О том, что брак принца Чарльза и принцессы Дианы был несчастливым, известно всем. На протяжении нескольких лет после свадьбы супруги создавали видимость крепкой семьи, а Леди Ди заявляла, что счастлива. Но даже тогда выражение ее лица говорило об обратном.

Фото: globallookpress.com

А вот принцесса Евгения и ее мать Сара Фергюсон – заядлые любительницы скачек. На снимке, сделанном в 2015 году, дамы не замечают фотографа, поскольку полностью поглощены азартным зрелищем. Можно заметить, что младшая дочь герцога Йоркского – настоящая болельщица.

Фото: globallookpress.com

После того, как Евгения вышла замуж за Джека Бруксбэнка, британцы с нетерпением ждут, когда королевская особа объявит о беременности.

Фото: globallookpress.com

Однажды папарацци удалось «подловить» на отдыхе принца Чарльза. На пляже в Барбадосе обычно невозмутимый наследник английской короны, облачившийся в цветастые шорты, выглядел полностью расслабленным и довольным жизнью.

Кто, как не старейшая в мире монархиня, королева Елизавета II, умеет позировать перед сотнями камер и толпами приветствующих ее подданных. Но и на лице Ее Величества сияет искренняя улыбка, когда она с любовью смотрит на супруга, Филиппа Маунтбеттена, герцога Эдинбургского. Все-таки даже короли и королевы, случается, ведут себя как обычные люди.

Фото: globallookpress.com

 

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Совсем как обычные люди: редкие моменты, когда в кадр попали искренние эмоции Меган Маркл, принца Гарри и других членов королевской семьи
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