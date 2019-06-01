Полину Гагарину в венке из луговых цветов сравнили с Пенелопой Крус

Полину Гагарину по праву считают одной из самых красивых звезд отечественной эстрады. Конечно, 32-летняя певица и сама не забывает напоминать об этом поклонникам, публикуя в соцсети кадры со съемочных площадок, из путешествий и с многочисленных фотосессий.

Один из последних снимков артистки в Instagram особенно понравился ее подписчикам. На селфи Гагарина с улыбкой позирует перед камерой в венке из весенних луговых цветов. Многие комментаторы блога отметили, что победительница «Фабрики звезд» выглядит просто очаровательно, а кто-то даже сравнил ее с голливудской дивой Пенелопой Крус. Правда, с этим мнением певица не согласилась, справедливо заметив в комментариях, что волосы у испанской актрисы намного более темного оттенка.

«А мне Полина кажется нааамного красивее Пенелопы», «Лучше», «Не оторвать взгляда от вас, Полина Сергеевна», «Невероятная красотка, а голос вообще бомба», «Какое сочное фото. Красивая летняя фея!» – восхищаются поклонники.

С другими знаменитостями Полину Гагарину сравнивают нередко. Так, недавно артистка продемонстрировала в соцсети новый образ. На фото она предстала в черном топе, мини-шортах и лаковых ботфортах, после чего ее сравнили с Джулией Робертс в фильме «Красотка». Некоторые подписчики певицы решили, что костюм она выбрала вульгарный и слишком откровенный.