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Полину Гагарину в венке из луговых цветов сравнили с Пенелопой Крус

Певица поделилась с поклонниками в соцсети первым летним селфи.

Полину Гагарину в венке из луговых цветов сравнили с Пенелопой Крус
Полина Гагарина поделилась с фанатами летним селфи. Фото: globallookpress

Полину Гагарину по праву считают одной из самых красивых звезд отечественной эстрады. Конечно, 32-летняя певица и сама не забывает напоминать об этом поклонникам, публикуя в соцсети кадры со съемочных площадок, из путешествий и с многочисленных фотосессий.

Один из последних снимков артистки в Instagram особенно понравился ее подписчикам. На селфи Гагарина с улыбкой позирует перед камерой в венке из весенних луговых цветов. Многие комментаторы блога отметили, что победительница «Фабрики звезд» выглядит просто очаровательно, а кто-то даже сравнил ее с голливудской дивой Пенелопой Крус. Правда, с этим мнением певица не согласилась, справедливо заметив в комментариях, что волосы у испанской актрисы намного более темного оттенка.

«А мне Полина кажется нааамного красивее Пенелопы», «Лучше», «Не оторвать взгляда от вас, Полина Сергеевна», «Невероятная красотка, а голос вообще бомба», «Какое сочное фото. Красивая летняя фея!» – восхищаются поклонники.

Фото: Instagram@gagara1987
Пенелопа Крус. Фото: globallookpress

С другими знаменитостями Полину Гагарину сравнивают нередко. Так, недавно артистка продемонстрировала в соцсети новый образ. На фото она предстала в черном топе, мини-шортах и лаковых ботфортах, после чего ее сравнили с Джулией Робертс в фильме «Красотка». Некоторые подписчики певицы решили, что костюм она выбрала вульгарный и слишком откровенный.

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Полину Гагарину в венке из луговых цветов сравнили с Пенелопой Крус
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