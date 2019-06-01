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«Проехалась животом по песку»: Светлана Иванова похвасталась стройной фигурой в бикини

Актриса поделилась фотографией на фоне моря с доской для серфинга.

«Проехалась животом по песку»: Светлана Иванова похвасталась стройной фигурой в бикини
Светлана Иванова. Фото: Eastnews

Всего год назад Светлана Иванова родила второго ребенка от режиссера Джаника Файзиева. Дочку назвали Мирой. Беременность актрисы осталась незамеченной публикой, а после родов звезда быстро пришла в форму. Иванова признавалась, что весит меньше, чем до беременности – всего 44 килограмма.

Сейчас актриса отдыхает в Израиле и делится с подписчиками снимками из отпуска. Светлана Иванова показала фотографию на фоне море в бикини, продемонстрировав точеную фигуру. Звезда рассказала, что увлеклась серфингом, но пока стоять на доске ей очень сложно. По словам Светланы Ивановой, 9-летняя дочь Полина обошла ее в этом виде спорта.

«Ну, серфер я тот еще. Это доска моей Полины, которая вообще плавает лучше меня. А я одолжила доску, чтобы проехаться животом по песку», – рассказала актриса.

«Главное — грациозно выйти из воды с доской под мышкой»; «Артистка Иванова – ведьма, так как не поправляется», – оценили подтянутую фигуру актрисы подписчики.

Напомним, ранее звезда рассказывала, что не сидит на диетах и не ограничивает себя в сладком. По ее словам, чтобы быть стройной, нужно не переедать и быть активной.

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«Проехалась животом по песку»: Светлана Иванова похвасталась стройной фигурой в бикини
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