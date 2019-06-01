Жара в Ялте: Ольга Бузова встретила лето знойным снимком

На фото телеведущей, по традиции, бурно отреагировали и поклонники, и хейтеры.

Певица и ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова продолжает покорять города с концертами. Сегодня она выступит в Ялте. Чтобы добраться до морского побережья, Ольге пришлось проехать за три дня три города.

Когда знаменитость, наконец, добралась до гостиницы, то сразу же отчиталась перед подписчиками. Накануне она опубликовала новое фото в коротких шортах, где вдалеке виднеется море. Так телеведущая решила поздравить поклонников с началом лета.

«Поздравляю вас всех с первым днем лета. Пусть это лето принесет только положительные эмоции», — обратилась к подписчикам знаменитость.

И тут же под снимком Ольги Бузовой начались баталии. Одни осыпали телеведущую комплиментами.

«Красавица. И тебя с первым днем лета»; «Самая-самая», — пишут поклонники.

Но такого мнения придерживаются далеко не все подписчики певицы. Среди комментариев было немало негативных, авторы которых считают, что Ольге Бузовой пора заканчивать с такими снимками и концертной деятельностью.

«Ни голоса, ни движений, как робот»; «Господи, кто ходит на твои концерты», — комментируют снимок недоброжелатели.

Напомним, недавно в адрес Ольги Бузовой поднялась волна негатива. Во время очередного выпуска программы «Осторожно, Собчак!» Ксения упомянула, что представители одного из брендов одежды не в восторге, что ведущая «Дома-2» носит их изделия.