В Сети появился архивный снимок семидесятых годов Аллы Пугачевой с дочерью Кристиной

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой появилась фотография, на которой она вместе со своей дочерью Кристиной Орбакайте. Снимок датирован второй половиной семидесятых годов. На фотографии девочке не больше семи лет. У Примадонны отечественной эстрады очень пышная шевелюра. Она, как и дочка, в популярных в те годы джинсовках.

С 1969 по 1973 год Примадонна жила со своим первым мужем, цирковым артистом Миколасом Орбакасом. Именно он является отцом Кристины Орбакайте. Когда был сделан снимок, пара уже рассталась.

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Скорее всего, фотография сделана во времена второго брака Пугачевой с кинорежиссером Александром Стефановичем. Их свадьба состоялась в конце 1977 года. Спустя ровно три года Пугачёва развелась со вторым супругом.

Отметим, что до того, как обрести счастье с пятым мужем Максимом Галкиным, певица также была замужем за продюсером Евгением Болдиным и поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Сейчас яркая исполнительница счастлива. Она вместе с телеведущим воспитывает двух прекрасных детей: сына Гарри и дочь Лизу. Недавно вместе с ними она устроила прогулку на резиновых лодках. Максим Галкин в это время отсутствовал дома. У него шли концерты в Израиле.