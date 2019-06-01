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«Голая и в наморднике»: Анфиса Чехова нашла способ спастись от солнца на пляже

Телеведущая поделилась в соцсети новыми снимками с турецкого курорта.

«Голая и в наморднике»: Анфиса Чехова нашла способ спастись от солнца на пляже
Анфиса Чехова. Фото: globallookpress

На днях Анфиса Чехова отправилась в Анталию, чтобы отдохнуть и заодно отметить день рождения сына. В отпуске заниматься семилетним Соломоном телеведущей помогают няня и мама, поэтому у нее остается достаточно времени, чтобы порадовать поклонников новыми снимками с курорта.

На своих последних кадрах в Instagram Анфиса предстала перед подписчиками в необычном виде. Лицо облаченной в бикини звезды полностью скрывал напоминающий шлем головной убор с зеркальной поверхностью. Как сообщила Чехова, таким образом она спасается от солнца, которое придает ее телу ровный загар, но вызывает пигментацию на лице.

«Почти все Мужчины моей жизни мечтали меня видеть именно такой. Голая, услужливая и в наморднике… Солнце сделало то, о чем мечтали почти все мои мужчины: раздело меня, приковало к лежаку, нацепило мне намордник и расплавило мои мысли и все попытки к сопротивлению», – с юмором подписала фото телеведущая.

Поклонники с готовностью обсудили как солнцезащитный козырек, так и пышные формы знаменитости. «Фигура моей мечты!», «Хороша», «Какой крутой козырек», «Анфиса, вы прекрасны и обворожительны», «Пять баллов!», «Выглядите очень круто», – комментируют пользователи соцсети.

Фото: Instagram@achekhova

 

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«Голая и в наморднике»: Анфиса Чехова нашла способ спастись от солнца на пляже
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