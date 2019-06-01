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«Окружайте их любовью»: Максим Галкин трогательно поздравил россиян с Днем защиты детей

Телеведущий отмечает праздник в кругу самых близких людей.

«Окружайте их любовью»: Максим Галкин трогательно поздравил россиян с Днем защиты детей
Максим Галкин/globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин в Instagram поздравил всех россиян с Днем защиты детей. Этот праздник отмечается в России 1 июня. Шоумен и юморист проводит этот день в кругу самых близких людей – своей супруги Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и близнецов Гарри и Лизы.

«С Днём защиты детей! Берегите детей и окружайте их любовью! Ваша любовь к ним сейчас — это мир в любви в будущем!» — заявил шоумен и выложил снимок своей дочери Лизы Галкиной.

Отметим, что чуть раньше Максим Галкин выкладывал снимок своего сына Гарри. Ребенок забрался на скульптуру дракона, которая стоит перед входом в замок, в котором шоумен проживает со своим семейством. Когда Галкин увидел сына на драконе, то у него сразу же возникли ассоциации с «Игрой престолов». Телеведущий, как и большинство россиян, был в полном восторге от сериала, но концовка его также разочаровала.

Добавим, что всю прошедшую неделю Максим Галкин провел в Израиле, где у него были концерты. Дети с Аллой Пугачёвой в это время развлекались. В один из дней они отправились на резиновых лодках кататься по реке. Кстати, после приезда домой шоумен приготовил для всего семейства плов. Им он хвастался в сторис Instagram.

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Тэги:

Алла ПугачеваГарри ГалкинДень защиты детейЛиза ГалкинаМаксим Галкин
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«Окружайте их любовью»: Максим Галкин трогательно поздравил россиян с Днем защиты детей
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