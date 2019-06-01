«Моя первая фотосессия»: Марина Александрова показала архивный детский снимок

Российская актриса Марина Александрова успешно совмещает материнство с актерской профессией. 7 лет назад звезда вышла замуж за режиссера Андрея Болтенко. В браке у пары родилось двое детей: сын Андрей и дочь Екатерина. Поэтому «детская» тема особенно волнует актрису. Знаменитость решила поздравить подписчиков с Днем защиты детей оригинальным способом. Актриса опубликовала в Instagram редкий снимок, показав себя совсем маленькой.

«Моя первая фотосессия, мне месяцев 9 с половиной, а значит 1 июня где то поблизости, и я уже тогда знаю, что под защитой… ЛЮБОВЬЮ, и так всю жизнь. Повезло. Пусть и нашим детям везет!», – рассказала Марина Александрова в комментарии к снимку.

На фотографии актриса позирует в розовом костюме с огромной куклой. Подписчики оценили снимок, оставив множество восхищенных комментариев.

«Любовь к детям передается по наследству от родителей»; «Сама как кукла»; «Совершенно не изменилась», – написали поклонники.

Ранее Марина Александрова делилась с фолловерами снимками из отпуска. Подписчики заметили, что актриса на отдыхе совсем не пользуется косметикой.