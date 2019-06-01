«Тусовка не допустит»: известная певица Виктория Романова высказалась о канонизации Началовой

Артистка уверена, что ее скончавшуюся коллегу все же могут причислить к лику святых.

После того, как Юлии Началовой не стало, многие поклонники и коллеги певицы вспомнили о ее добрых делах и о скромном образе жизни, который она вела. А после похорон артистки на ее могиле начали происходить странные вещи. По слухам, там видели колдунов и ведьм, пытавшихся унести с погоста цветы и немного земли, крест Началовой мироточит, как иконы святых, а если оставить на могиле баночку с водой, она приобретает целебные свойства.

Кто-то даже заговорил о том, что исполнительницу пора приписать к лику святых. Однако известная певица и блогер Виктория Романова уверена, что звездная тусовка сделать этого не позволит. Несмотря на всенародную любовь к Юлии, другие знаменитости из обычной зависти будут всеми силами противодействовать ее канонизации.

«О, звездная тусовка точно не допустит, чтобы кого-то из их круга признали святым, не признавая святости всех их сразу!» – считает Романова.

Певица призналась, что выход из этой ситуации все же есть. Признать святость Началовой может православная церковь, которая проведет для этого опрос всего воцерковленного сообщества – прихожан и священнослужителей. По религиозным канонам, именно они имеют право решать, нужно ли канонизировать покойную артистку. Кроме того, необходимо тщательно документировать все странности, что происходят на могиле Юлии. Возможно, это поможет распознать в ней настоящую святую, пишет сайт «Дни.ру».

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