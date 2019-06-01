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Скандал на марафоне «Бегущие сердца»: участникам запрещали выражать недовольство в соцсетях

Полина Киценко заявила, что бегать по Красной площади – уже большая награда.

Скандал на марафоне «Бегущие сердца»: участникам запрещали выражать недовольство в соцсетях
Наталья Водянова на марафоне "Бегущие сердца". Фото: globallookpress.com

1 июня, в День защиты детей, в Москве проходит благотворительный марафон «Бегущие сердца». Организаторами мероприятия стал «Сбербанк» и Фонд супермодели Натальи Водяновой «Обнаженные сердца».

Участники забега заявили, что впервые за 8 лет проведения марафона столкнулись с хамством и плохой организацией. Так, по словам бегунов, в этот раз за две недели до старта неожиданно выяснилось, что всем спортсменам понадобятся медицинские справки. Кроме того, как рассказали марафонцы в соцсетях, вместо обещанных маек Nike они получили китайские подделки.

Скандал на марафоне «Бегущие сердца»
Участники марафона недовольны качеством сувенирных футболок. Фото: скриншот instagram.com/polinakitsenko/

Участники забега заявили, что об организационных проблемах узнавали не из официальной рассылки, а из профиля в Instagram подруги Водяновой и одной из организаторов благотворительного марафона Полины Киценко.

Скандал на марафоне «Бегущие сердца»
Фото: скриншот instagram.com/polinakitsenko/

По мнению марафонцев, инстадива общалась с подписчиками в грубом тоне, заявив, что выражать недовольство не следует. А бегать по Красной площади — уже награда.

«Я очень устала, но держусь, и вся наша команда работала 12 месяцев ради одного вашего дня… Любое ваше недовольство – это неуважение к закону и труду, а главное к благотворительным целям, ради которых это все… И помните, нас всегда могут отправить бегать не на Красной площади», – написала Киценко в профиле.

Инстадива также заявила, что из желающих пробежаться по Красной площади «выстроилась очередь», поэтому все недовольные могут отказаться от забега. Позже Киценко удалила этот пост из Stories.

Скандал на марафоне «Бегущие сердца»
Фото: скриншот instagram.com/polinakitsenko/

Стоимость забега в этом году составляла от 2500 до 4000 рублей. Многие марафонцы заявили, что больше не будут участвовать в состязании, а деньги эффективнее самим перевести в благотворительный фонд.

 

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благотворительный забег "Бегущие сердца"Наталья ВодяноваПолина Киценкоскандал на марафоне "Бегущие сердца"
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Скандал на марафоне «Бегущие сердца»: участникам запрещали выражать недовольство в соцсетях
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