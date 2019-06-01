Скандал на марафоне «Бегущие сердца»: участникам запрещали выражать недовольство в соцсетях

1 июня, в День защиты детей, в Москве проходит благотворительный марафон «Бегущие сердца». Организаторами мероприятия стал «Сбербанк» и Фонд супермодели Натальи Водяновой «Обнаженные сердца».

Участники забега заявили, что впервые за 8 лет проведения марафона столкнулись с хамством и плохой организацией. Так, по словам бегунов, в этот раз за две недели до старта неожиданно выяснилось, что всем спортсменам понадобятся медицинские справки. Кроме того, как рассказали марафонцы в соцсетях, вместо обещанных маек Nike они получили китайские подделки.

Участники забега заявили, что об организационных проблемах узнавали не из официальной рассылки, а из профиля в Instagram подруги Водяновой и одной из организаторов благотворительного марафона Полины Киценко.

По мнению марафонцев, инстадива общалась с подписчиками в грубом тоне, заявив, что выражать недовольство не следует. А бегать по Красной площади — уже награда.

«Я очень устала, но держусь, и вся наша команда работала 12 месяцев ради одного вашего дня… Любое ваше недовольство – это неуважение к закону и труду, а главное к благотворительным целям, ради которых это все… И помните, нас всегда могут отправить бегать не на Красной площади», – написала Киценко в профиле.

Инстадива также заявила, что из желающих пробежаться по Красной площади «выстроилась очередь», поэтому все недовольные могут отказаться от забега. Позже Киценко удалила этот пост из Stories.

Стоимость забега в этом году составляла от 2500 до 4000 рублей. Многие марафонцы заявили, что больше не будут участвовать в состязании, а деньги эффективнее самим перевести в благотворительный фонд.