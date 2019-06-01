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Анастасия Шубская задумалась о втором ребенке с Овечкиным

Актриса хочет поступить по примеру родителей, создавших большую и дружную семью.

Анастасия Шубская задумалась о втором ребенке с Овечкиным
Шубская и Овечкин задумываются о втором малыше. Фото: КП/Михаил Фролов, globallookpress

Александр Овечкин и Анастасия Шубская сыграли пышную свадьбу два года назад, а в августе прошлого года у пары родился первенец. Маленький Сережа растет быстро. Пока молодая мама скрывает лицо ребенка, но не забывает рассказывать поклонникам о его самых первых успехах.

Жена прославленного хоккеиста уже задумывается о втором малыше. Как рассказала Шубская, она сама выросла в большом семействе, да и у Овечкина родственников немало. Близкие часто собираются вместе, путешествуют и проводят праздники. Особенно сильно Анастасия привязана к своим сестрам. Дочь Веры Глаголевой призналась, что очень благодарна родителям и по их примеру у ее сына непременно появится братик или сестричка.

«Мне кажется, когда мы начали встречаться, я сразу поняла, что это отец моих будущих детей, а он понял, что я мать его будущих детей. Как-то так мы и пришли к тому, что сейчас у нас есть наше маленькое чудо! Мы с Сашей хотим много детей», – не скрывает супруга Овечкина.

Первая беременность Анастасии протекала хорошо. По ее словам, у нее не было ни токсикоза на ранних сроках, ни странных предпочтений в еде. Правда, в ожидании малыша она набрала целых 22 килограмма, но почти все они ушли сразу после родов. Оставшиеся шесть кило актриса сбросила всего за пару месяцев. Сейчас Шубская весит даже меньше, чем до беременности, пишет портал Sport24.

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Тэги:

Александр ОвечкинАнастасия Шубскаябеременность и роды
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Анастасия Шубская задумалась о втором ребенке с Овечкиным
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