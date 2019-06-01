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«Любовь есть любовь»: принц Гарри и Меган Маркл поддержали ЛГБТ-пары

Герцоги Сассекские считают, что однополые пары должны быть полноценной частью общества.

«Любовь есть любовь»: принц Гарри и Меган Маркл поддержали ЛГБТ-пары
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: globallookpress.com

Принц Гарри и Меган Маркл выступили с официальным заявлением, поддержав однополые пары. По мнению четы Сассекских, проблема взаимоотношений ЛГБТ – важный социальный вопрос, который требует особого отношения. Однополые пары – это полноценная часть общества, говорится в официальном аккаунте супругов в Instagram.

«Июнь объявляется месяцем «гордости» ЛГБТ. Мы поддерживаем ЛГБТ- сообщество: молодых и пожилых, их семьи и друзей. Вы достойны быть полноценной частью общества. Потому что это очень просто: любовь есть любовь», – написали герцоги Сассекские в профиле.

Текст представители королевской семьи сопроводили коллажом из фотографий, на каждой из которой был представлен символ ЛГБТ – радужный флаг. На одном из снимков изображена принцесса Диана, когда-то одной из первых в Великобритании поддержавшая людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Месяц «гордости» ЛГБТ-пар впервые стал проводиться в США в знак солидарности с однополыми парами. В этот день проводятся митинги и шествия. Так представители ЛГБТ-сообщества отмечают успехи, которых они добились в борьбе за своим права. Июнь выбран месяцем «гордости» в память о Стоунволлских бунтах  1969 года. Эти столкновения стали первым случаем в истории, когда представители гей-сообщества оказали сопротивление узаконенной США системе преследования геев.

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«Любовь есть любовь»: принц Гарри и Меган Маркл поддержали ЛГБТ-пары
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