Алексей Воробьев и Гоша Куценко подрались в туалете ресторана

Ни один из артистов не прокомментировал конфликт. Что стало причиной ссоры —неизвестно.

Поклонники актера Гоши Куценко и исполнителя Алексея Воробьева знают, что артисты не первый год знакомы и дружат. Несколько лет назад они вместе работали на съемочной площадке фильма «Сокровища озера Кабан». После совместного проекта их дружба окрепла.

Однако, видимо, отношения между Куценко и Воробьевым недавно испортились. Об этом говорит один красноречивый инцидент. По информации издания «СтарХит», они подрались. Это случилось в одном из столичных заведений на частной вечеринке. Причем подрались артисты не в зале, не у входа, а в уборной.

«Мы не сразу поняли, что в «мужской» комнате что-то происходит, — цитирует «СтарХит» участницу вечеринки Татьяну Карматкову. —Ничто не предвещало! Это был светский раут. Леша был приглашенной звездой. И весь вечер он пребывал в самом лучезарном настроении. Потом подъехал Гоша. Что произошло дальше, я толком и не поняла. Один другому что-то сказал. Куценко вышел. Воробьев за ним. А через какое-то время туда побежали люди, охрана».

Издание отмечает, что конфликт оперативно разрешили. Оба артиста быстро успокоились. Во время драки сильных травм они не получили и от госпитализации в больницу отказались.

Причина конфликта Куценко и Воробьева неизвестна. Гости вечеринки видели лишь итог их ссоры. Сами же артисты эту ситуацию никак не комментируют.

Добавим, Куценко и Воробьев подрались еще несколько дней назад и до сих пор от официальных заявлений воздерживаются.