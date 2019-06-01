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Наталья Подольская устроила «грандиозные постирушки» в туалете аэропорта Шереметьево

Певица случайно вылила на себя чашку кофе.

Наталья Подольская устроила «грандиозные постирушки» в туалете аэропорта Шереметьево
Наталья Подольская/globallookpress.com

Популярная певица Наталья Подольская в Instagram поделилась неприятным происшествием, которое случилось с ней в аэропорту Шереметьево. Звезда собиралась лететь в Сочи, но с ней произошел казус, который, впрочем, не испортил ей настроение. Супруга Владимира Преснякова-младшего решила попить кофе, однако по какой-то причине вылила его на себя.

«Вылетаем в Сочи. Вылила на себя чашку кофе, устроила грандиозные постирушки в туалете. Пришлось отслюнявить на новый свитшотик. С кем не бывало?! Обидно, а?» — заявила певица.

Между тем пользователи обратили внимание, что, делая снимок, Наталья Подольская почему-то разместилась на местах для инвалидов в аэропорту. В связи с этим в ее адрес раздалось несколько гневных комментариев, которые, впрочем, певица оставила без внимания.

Интересно, что Наталья Подольская не в первый раз попадает под критику подписчиков. Причем они отмечают, что певица чересчур худая и ей не помешало бы набрать несколько килограммов, чтобы не быть похожей на скелета. На это исполнительница уже не раз говорила, что фигура для девушки не главное. Куда важнее для Подольской, что у нее есть любящий муж Владимир Пресняков и сынишка Артемий. Звезда безумно любит ребенка и старается уделять ему как можно больше свободного времени.

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Тэги:

аэропорт ШереметьевоВладимир ПресняковНаталья Подольская
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Наталья Подольская устроила «грандиозные постирушки» в туалете аэропорта Шереметьево
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