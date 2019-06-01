Алсу готовится сделать заявление после скандала на проекте «Голос. Дети»

Певица Алсу сегодня, 1 июня, должна сделать заявление после скандала, который случился на проекте «Голос. Дети». Ранее в интервью для сотрудников радиостанции «Серебряный дождь» она говорила, что в День защиты детей скажет все, что думает по поводу скандальной ситуации. Скажем, что всегда активная в Instagram певица за май не сделала ни одной публикации. Кроме того, на данный момент пользователям ограничена возможность оставлять комментарии на ее страничке.

После проекта Алсу пропала из соцсетей. Однако за последнее время прозвучал один ее комментарий, касающийся шоу «Голос. Дети». В нем она сказала, что участники оказались втянуты в какие-то игры взрослых. Тогда и прозвучала ее фраза, что подробный комментарий от нее стоит ждать 1 июня – в День защиты детей.

Кстати, на днях певица появилась вместе со своей дочерью, 11-летней Микеллой Абрамовой, на публике. Она приехала на фестиваль «Детская Новая волна», который проходит в Крыму. Как пошутила Алсу, с дочкой они пели уже много раз. Микелла Абрамова всегда может договориться по блату и выйти на сцену с мамой. При этом певица заявила, что дочка сама выбирает образы. Если какой-то наряд ей не понравится, то разубедить ее нереально. Она его никогда не наденет.

Шоу «Голос. Дети» завершилось чуть больше месяца назад скандалом. В проекте изначально победила Микелла Абрамова, дочь популярной исполнительницы. За нее отдали голоса больше половины среди тех, кто принимал участие в голосовании. В обществе поднялась волна недовольства. В итоге результаты шоу были пересмотрены. Было проведено расследование, которое подтвердило вброс голосов за Микеллу Абрамову. В новом финале было принято решение, что победителями станут все девять финалистов, включая и дочь исполнительницы. Все ребята получили по миллиону рублей и возможность записать сингл на студии. Многие звезды шоу-бизнеса выразили свое восхищение, как Первый канал выкрутился из непростой ситуации.