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Алсу готовится сделать заявление после скандала на проекте «Голос. Дети»

Певица обещала 1 июня, в День защиты детей, дать подробный комментарий.

Алсу готовится сделать заявление после скандала на проекте «Голос. Дети»
Алсу/globallookpress.com

Певица Алсу сегодня, 1 июня, должна сделать заявление после скандала, который случился на проекте «Голос. Дети». Ранее в интервью для сотрудников радиостанции «Серебряный дождь» она говорила, что в День защиты детей скажет все, что думает по поводу скандальной ситуации. Скажем, что всегда активная в Instagram певица за май не сделала ни одной публикации. Кроме того, на данный момент пользователям ограничена возможность оставлять комментарии на ее страничке.

Алсу обещала 1 июня высказаться по поводу скандала на шоу «Голос. Дети»/globallookpress.com

После проекта Алсу пропала из соцсетей. Однако за последнее время прозвучал один ее комментарий, касающийся шоу «Голос. Дети». В нем она сказала, что участники оказались втянуты в какие-то игры взрослых. Тогда и прозвучала ее фраза, что подробный комментарий от нее стоит ждать 1 июня – в День защиты детей.

Кстати, на днях певица появилась вместе со своей дочерью, 11-летней Микеллой Абрамовой, на публике. Она приехала на фестиваль «Детская Новая волна», который проходит в Крыму. Как пошутила Алсу, с дочкой они пели уже много раз. Микелла Абрамова всегда может договориться по блату и выйти на сцену с мамой. При этом певица заявила, что дочка сама выбирает образы. Если какой-то наряд ей не понравится, то разубедить ее нереально. Она его никогда не наденет.

Шоу «Голос. Дети» завершилось чуть больше месяца назад скандалом. В проекте изначально победила Микелла Абрамова, дочь популярной исполнительницы. За нее отдали голоса больше половины среди тех, кто принимал участие в голосовании. В обществе поднялась волна недовольства. В итоге результаты шоу были пересмотрены. Было проведено расследование, которое подтвердило вброс голосов за Микеллу Абрамову. В новом финале было принято решение, что победителями станут все девять финалистов, включая и дочь исполнительницы. Все ребята получили по миллиону рублей и возможность записать сингл на студии. Многие звезды шоу-бизнеса выразили свое восхищение, как Первый канал выкрутился из непростой ситуации.

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Тэги:

АлсуМикелла АбрамоваПервый каналПрограмма "Голос. Дети"
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Алсу готовится сделать заявление после скандала на проекте «Голос. Дети»
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