Надежда Кадышева призналась, что недавно перенесла тяжелую операцию

Надежда Кадышева редко выходит в свет. Она почти не появляется на светских мероприятиях, так как регулярно гастролирует с ансамблем «Золотое кольцо». Рядом с ней находится муж Александр Костюк, с которым они женаты почти 30 лет. У супругов есть сын Георгий. Он уже подарил родителям внука Алексея. Также мужчина является концертным директором своих мамы и папы, поэтому всегда находится с ними на связи.

больше по теме Надежда Кадышева рассказала о пластических операциях Певица заявила, что ни разу не делала уколов красоты.

1 июня Кадышева отмечает юбилей. Ей исполнилось 60 лет. Накануне дня рождения певица дала откровенное интервью, в котором поведала о своей жизни. По словам артистки, она не страдает шопоголизмом, но любит вещи известных брендов. А вот сценический образ ей подобрали стилисты, за что женщина им благодарна. Дома Надежда Никитична сама ведет хозяйство без каких-либо помощников. «Обожаю готовить, из любых продуктов могу сделать кулинарный шедевр, муж подтвердит. Встаю в пять утра, когда есть возможность, делаю утреннюю гимнастику или занимаюсь спортивной ходьбой», — поделилась звезда.

Она отметила, что они с супругом за годы совместной жизни не устают радовать друг друга подарками. Однако из-за профессии пара порой радуется простым вещам: вкусным блюдам на столе. По словам Кадышевой, они много гастролируют, поэтому почти не видят, как растет их внук. При этом певица не скрывает, что очень хочет, чтобы у нее появилась еще и внучка.

Не так давно артистка признавалась, что ей дважды ошибочно ставили диагноз рак груди. Она даже решилась на операцию, но в итоге диагноз не подтвердился. А однажды медики спасли Надежду Никитичну от инфаркта. По словам самой знаменитости, на грани жизни и смерти она была уже больше двух раз.