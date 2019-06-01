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Надежда Кадышева призналась, что недавно перенесла тяжелую операцию

1 июня певица отмечает юбилей. Ей исполнилось 60 лет.

Надежда Кадышева призналась, что недавно перенесла тяжелую операцию
Надежда Кадышева. фото: Лариса Кудрявцева, "Комсомольская правда"

Надежда Кадышева редко выходит в свет. Она почти не появляется на светских мероприятиях, так как регулярно гастролирует с ансамблем «Золотое кольцо». Рядом с ней находится муж Александр Костюк, с которым они женаты почти 30 лет. У супругов есть сын Георгий. Он уже подарил родителям внука Алексея. Также мужчина является концертным директором своих мамы и папы, поэтому всегда находится с ними на связи.

1 июня Кадышева отмечает юбилей. Ей исполнилось 60 лет. Накануне дня рождения певица дала откровенное интервью, в котором поведала о своей жизни. По словам артистки, она не страдает шопоголизмом, но любит вещи известных брендов. А вот сценический образ ей подобрали стилисты, за что женщина им благодарна. Дома Надежда Никитична сама ведет хозяйство без каких-либо помощников. «Обожаю готовить, из любых продуктов могу сделать кулинарный шедевр, муж подтвердит. Встаю в пять утра, когда есть возможность, делаю утреннюю гимнастику или занимаюсь спортивной ходьбой», — поделилась звезда.

Она отметила, что они с супругом за годы совместной жизни не устают радовать друг друга подарками. Однако из-за профессии пара порой радуется простым вещам: вкусным блюдам на столе. По словам Кадышевой, они много гастролируют, поэтому почти не видят, как растет их внук. При этом певица не скрывает, что очень хочет, чтобы у нее появилась еще и внучка.

Не так давно артистка признавалась, что ей дважды ошибочно ставили диагноз рак груди. Она даже решилась на операцию, но в итоге диагноз не подтвердился. А однажды медики спасли Надежду Никитичну от инфаркта. По словам самой знаменитости, на грани жизни и смерти она была уже больше двух раз.

«Не дважды, а гораздо больше. Последний раз год назад перенесла тяжелую операцию, но уже восстановилась и чувствую себя превосходно. Регулярно прохожу обследования. Среди наших друзей очень много врачей от Бога, низкий им поклон за то, что не раз помогали. Конечно, это все оставляет след, но я оптимист, наслаждаюсь каждым мгновением. Никакая грусть не подчинит меня себе», — рассказала Кадышева изданию «СтарХит».

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Группа "Золотое кольцо"Надежда Кадышевасостояние здоровьяюбилей певицы
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Надежда Кадышева призналась, что недавно перенесла тяжелую операцию
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