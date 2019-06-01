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«Разве можно при такой еде похудеть?»: Максим Галкин приготовил для родных плов

Телеведущий показал, чем порадует Аллу Пугачеву и детей на ужин.

«Разве можно при такой еде похудеть?»: Максим Галкин приготовил для родных плов
Максим Галкин/globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин, который вернулся с гастролей из Израиля, рассказал и показал в сторис Instagram, что приготовил для родных. «У нас сегодня на ужин плов. Посмотрите на длинный рис, на эту баранинку. Разве можно при такой еде похудеть? Конечно, нельзя», — заявил довольный телеведущий.

Галкин приготовил плов/instagram.com/maxgalkinru/

Кроме того, супруг Аллы Пугачевой после возвращения из Израиля устроил осмотр своих владений возле замка. Он показал, какие цветы цветут на газонах. «Как жаль, что Instagram не передает аромат. Тут соколы у нас поют. Поляны, поляны, цветы, цветы», — заявил Максим Галкин.

Отметим, что шоумен и юморист вернулся из Израиля в прекрасном настроении. Концерты, судя по всему, удались. Он даже позволил себе после возвращения домой выпить немного коньячку. Кроме того, он заявил, что безумно всех любит. Телеведущий пожелал поклонникам и подписчикам хорошо провести выходные дни.

Кстати, Галкин далеко не единственный из звезд шоу-бизнеса, кто за последнее время устраивал осмотр своих владений. Не так давно продюсер Яна Рудковская также демонстрировала, что цветет у нее в саду. Она отмечала, что журналисты запустили дрон в ее владения, что ей очень не понравилось. В следующий раз она пообещала сбивать все дроны. Как сказала Рудковская, в ее семье все очень метко стреляют. При этом продюсер отметила, что ей нечего скрывать. Она с удовольствием показала, какие цветы цветут у нее в саду. Именно они потом оказываются у нее на столе во время знаменитых завтраков.

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Тэги:

Алла ПугачеваМаксим Галкинприготовление ужинаЯна Рудковская
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