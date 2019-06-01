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Дмитрий Губерниев рассказал о двадцатилетней дружбе с Алиной Кабаевой

Со звездой художественной гимнастики спортивный комментатор познакомился в 1998 году.

Дмитрий Губерниев рассказал о двадцатилетней дружбе с Алиной Кабаевой

Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Instagram рассказал о своей двадцатилетней дружбе с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой. Звезды познакомились в далеком 1998 году. С тех пор Дмитрий Губерниев очень часто тепло отзывался о спортсменке. Именно ему она уже не раз доверяла вести трансляции со своего фестиваля, где собираются самые талантливые дети из разных уголков страны.

«Друзья, не пропустите в субботу на канале «Россия» в 11.50 фильм о фестивале «Алина»! Настоящий праздник для талантливых детей, который вот уже 10 лет делает неповторимая Алина Кабаева! Мы познакомились с Алиной ещё в 1998 году! Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг!» — отметил спортивный комментатор.

Отметим, что Дмитрий Губерниев не так давно вел прямую трансляцию с финала песенного конкурса Евровидение, который прошел в Израиле. Он очень сильно переживал за музыканта Сергея Лазарева и его команду. К сожалению, российскому певцу не удалось победить на конкурсе. Он, как и три года назад занял третье место.

Алина Кабаева после завершения карьеры сосредоточилась на проведении детских спортивных фестивалей. Нынешний приурочен к Дню защиты детей, который в России отмечается 1 июня. Добавим, что на опубликованной Губерниевым фотографии звезда спортивной гимнастики выглядит прекрасно. У нее нет ни грамма лишнего веса.

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Алина КабаеваДмитрий Губерниевспортивный фестиваль
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Дмитрий Губерниев рассказал о двадцатилетней дружбе с Алиной Кабаевой
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