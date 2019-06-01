Яна Чурикова в ретро-костюме пришла на передачу к Елене Малышевой

Телеведущая рассказала, с какими проблемами однажды столкнулась на отдыхе, и не упустила возможности сделать фото с легендарными докторами.

Яна Чурикова всегда старается находиться в гуще событий. Также она активно ведет соцсети, где делится последними новостями и своими наблюдениями. Телеведущая то гуляет в парке, то дефилирует на красной дорожке, поэтому скучать ей не приходится. А на днях она стала гостьей на передаче «Жить здорово!». Женщина вела беседу с ведущей Еленой Малышевой и докторами о том, как опасно порой находиться на солнце.

В студии Яна появилась в необычном ретро-костюме лазурного оттенка и с полоской на брюках. Свой образ она дополнила лишь белой рубашкой и туфлями в тон. Оказавшись рядом с Малышевой, телеведущая решила не упускать шанса и сделала с ней фото, а также и с легендарными докторами, которые приняли участие в съемках.

«Потрогайте экран смартфона! Фото заряжено на здоровье и позитив! Легендарные теледоктора Андрей Продеус, Елена Малышева, Дмитрий Шубин и Герман Гандельман желают вам не болеть, а легендарный астролог Тамара Глоба предсказывает удачу», — написала она.

Елена Васильевна выглядела не менее стильно в белом платье с кружевами и принтом в виде росписи под хохлому. Примечательно, что в этот день она надела такие же туфли, как у Яны. Поклонникам пришлись по вкусу образы двух телеведущих. «Какая стильная! Костюм отпад», «Яна, у вас красивый брючный костюм!», «А как Малышвой идет это платье», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, во время съемок передачи Чурикова рассказала, как однажды во время отдыха в Египте получила солнечные ожоги. Она не нанесла солнцезащитную косметику на кожу и в итоге утром чувствовала себя не лучшим образом. У нее проявились все симптомы перегрева и солнечного удара — высокая температура, покраснение кожи, обезвоживание. Теперь Яна всегда берет в отпуск все солнцезащитные средства. А Малышева отметила, что у нее очень светлая кожа, поэтому телеведущей лучше выбирать спреи и крема с повышенным уровнем защиты.