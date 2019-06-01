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Принцы Уильям и Гарри поругались из-за денег, статуса и «скороспелого» романа с Меган Маркл

Хотя, как считает королевский эксперт Эмили Эндрюс, отношения в этом списке стоит поставить на первое место.

Принцы Уильям и Гарри поругались из-за денег, статуса и «скороспелого» романа с Меган Маркл
Принц Уильям и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Меган Маркл сыграла важную роль в предполагаемом конфликте между принцем Гарри и Уильямом, несмотря на то, что она только-только вошла в королевскую семью. Такого мнения придерживается королевский корреспондент Эмили Эндрюс.

«Ходили слухи, что поссорились Кейт и Меган, но это не правда. Конфликт произошел между мальчиками. Они поссорились из-за многих вещей: денег, статуса», — рассказывает эксперт.

Но, по словам Эндрюс, главная причина ссоры заключается в другом. Отношения между братьями становились напряженными из-за скорости, с которой завязывался роман Гарри и Меган.

«Он сказал Уильяму что-то вроде: «Вы пытаетесь разрушить эти отношения еще до того, как они начались». А после королевской свадьбы мне сказали, что Гарри и Меган не встречались лично с Кейт и Уильямом в течение шести месяцев, хотя они живут в одном месте — в Кенсингтонском дворце», — рассказывает королевский эксперт.

Эмили Эндрюс отмечает, что некоторое время назад поговаривали, что Меган пыталась помирить Гарри и Уильяма. Однако теперь поменялась сама ситуация, и королевские эксперты изучают отношения между братьями уже в свете того, что Гарри стал отцом, пишет издание Еxpress.co.

Напомним, герцогиня Сассекская официально не объявляла о том, как долго она планирует находиться в декретном отпуске, и публика почти не видела Меган с момента рождения сына Арчи. По мнению специалистов, она может выйти в свет 8 июня на праздновании «Войска цветов».

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Принцы Уильям и Гарри поругались из-за денег, статуса и «скороспелого» романа с Меган Маркл
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