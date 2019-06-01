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Пара в белом: к препати «Жары» Глюкозе помог подготовиться «лютоволк»

Для выхода в свет российская исполнительница выбрала скромное облегающее платье.

Пара в белом: к препати «Жары» Глюкозе помог подготовиться «лютоволк»
Певица Глюкоза Фото: globallookpress.com

Накануне в Москве состоялась грандиозная вечеринка в преддверии фестиваля «Жара», который пройдет в конце июля в Баку. Она собрала множество звезд отечественного шоу-бизнеса, среди которых была певица Глюкоза.

Для выхода в свет она выбрала скромное светлое платье и открытые босоножки. За несколько часов до вечеринки певица показала свой образ подписчикам в блоге и отметила, что ее любимая собака по кличке Муфтик также прекрасно готова к «Жаре».

Конечно, с собой любимого питомца Наталья Ионова брать не стала, но фото, где оба «в белом», получилось эффектным. Увидев любимую исполнительницу в такой компании, один из поклонников сразу сравнил Муфтика с героем популярного сериала «Игра престолов» — лютоволком, который всегда сопровождал Джона Сноу.

«А ваша собачка похожа на «Призрака» «Игры престолов», — уверен поклонник.

Однако на питомца певицы обратили внимание далеко не все. Некоторые «доброжелатели» посетовали, что Наталья Ионова выбрала слишком закрытый наряд и не продемонстрировала все достоинства своей фигуры.

«Опять не голая», — прокомментировали фото подписчики.

Напомним, у певицы двое детей. Но, несмотря на это, 32-летняя Наталья Ионова прекрасно выглядит и часто публикует в блоге снимки в купальнике. Однако далеко не всегда такие фото оценивают позитивно.

Очередной снимок в откровенном пляжном наряде певица опубликовала на майских праздниках. Несколько поклонников заявили, что мать двоих детей должна вести себя намного скромнее, а некоторые и вовсе посоветовали знаменитости завести отдельную страницу для мужчин.

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ГлюкозаДжон Сноу и лютоволкПевица Глюкозасериал «Игра престолов»фестиваль "Жара" в Бакуфестиваль ЖАРА
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Пара в белом: к препати «Жары» Глюкозе помог подготовиться «лютоволк»
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