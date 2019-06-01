Эксперт рассказала, как Кейт Миддлтон стремилась попасть в королевскую семью

Имена Меган Маркл и Кейт Миддлтон стали известны всему миру только тогда, когда они закрутили романы с членами королевской семьи Великобритании. А став ее членами, герцогини переживали взлеты и падения. Королевский эксперт Элейн Лю в эфире на канадском телешоу The Social удивила телезрителей, отметив, что целенаправленно пыталась войти в королевскую семью не только Меган Маркл.

больше по теме Эксперт по языку тела рассказала об отношении Елизаветы II к Кейт Миддлтон Джуди Джеймс прокомментировала визит обеих августейших особ на фестиваль цветов в Челси.

«Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом в университете Сент-Эндрюс. Однако перешла туда сразу после того, как только узнала, что в этом учебном заведении будет учиться принц Уильям, – подчеркивает эксперт. – Кстати, так делали многие девушки».

В Сент-Эндрюсе Кейт подружилась с принцем Уильямом, а уже потом стала его подругой. При этом никто и никогда не слышал, что будущая герцогиня Кембриджская тусовалась там с кем-то из своих старых друзей. Дамы, стремящиеся попасть в королевскую семью, тусуются только с ее представителями. Теперь и у Меган Маркл, супруги принца Гарри, нет времени общаться со старыми знакомыми.

больше по теме Кейт Миддлтон не позволяет прислуге готовить еду мужу и детям Герцогиня Кембриджская предпочитает самостоятельно хлопотать у плиты.

На нее, кстати, всеобщее внимание переключилось в прошлом году. Причем некоторые эксперты утверждают, что герцогиня изо всех сил пытается заручиться поддержкой старших членов семьи, пишет Еxpress.co. И это одновременно с тем, что, пытаясь избавиться от своего прозвища «трудная герцогиня», она практически полностью разогнала штат своих работников.

Напомним, Меган Маркл и Гарри еще не наняли шеф-повара, няню своему сыну. Поговаривают, что супруги рассматривают возможность нанять няню из США, причем это может быть мужчина.