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Эксперт рассказала, как Кейт Миддлтон стремилась попасть в королевскую семью

Элейн Лю уверена, что обе супруги британских принцев воспользовались монархическим социальным лифтом.

Эксперт рассказала, как Кейт Миддлтон стремилась попасть в королевскую семью
Фото: Instagram

Имена Меган Маркл и Кейт Миддлтон стали известны всему миру только тогда, когда они закрутили романы с членами королевской семьи Великобритании. А став ее членами, герцогини переживали взлеты и падения. Королевский эксперт Элейн Лю в эфире на канадском телешоу The Social удивила телезрителей, отметив, что целенаправленно пыталась войти в королевскую семью не только Меган Маркл.

«Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом в университете Сент-Эндрюс. Однако перешла туда сразу после того, как только узнала, что в этом учебном заведении будет учиться принц Уильям, – подчеркивает эксперт. – Кстати, так делали многие девушки».

В Сент-Эндрюсе Кейт подружилась с принцем Уильямом, а уже потом стала его подругой. При этом никто и никогда не слышал, что будущая герцогиня Кембриджская тусовалась там с кем-то из своих старых друзей. Дамы, стремящиеся попасть в королевскую семью, тусуются только с ее представителями. Теперь и у Меган Маркл, супруги принца Гарри, нет времени общаться со старыми знакомыми.

На нее, кстати, всеобщее внимание переключилось в прошлом году. Причем некоторые эксперты утверждают, что герцогиня изо всех сил пытается заручиться поддержкой старших членов семьи, пишет Еxpress.co. И это одновременно с тем, что, пытаясь избавиться от своего прозвища «трудная герцогиня», она практически полностью разогнала штат своих работников.

Напомним, Меган Маркл и Гарри еще не наняли шеф-повара, няню своему сыну. Поговаривают, что супруги рассматривают возможность нанять няню из США, причем это может быть мужчина.

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Британская королевская семьяКейт Миддлтон последние новостиМеган Маркл последние новостиПринц Уильям
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Эксперт рассказала, как Кейт Миддлтон стремилась попасть в королевскую семью
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