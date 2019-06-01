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«Он от меня просто не отходил»: певица Полина Ростова рассказала о тайном романе с Лазаревым

По словам девушки, ради карьеры они не стали продолжать строить отношения.

«Он от меня просто не отходил»: певица Полина Ростова рассказала о тайном романе с Лазаревым
Сергей Лазарев. фото: globallookpress.com

Сергей Лазарев является одним из самых скрытных артистов отечественного шоу-бизнеса. Ему удалось на протяжении трех лет прятать от общественности сына. Лишь когда папарацци засняли его с ребенком, певец признался, что давно стал отцом. В последнее время также ходят слухи, что у него родилась дочка. Сам артист намекает, что все это выдумки, но, по данным СМИ, его наследнице уже восемь месяцев.

Ранее Филипп Киркоров обмолвился, что сына Лазареву родила суррогатная мать. Сам артист предпочитает не говорить на эту тему. Одно время он встречался с Лерой Кудрявцевой, но в итоге до свадьбы дело так и не дошло. После этого у него появилась новая возлюбленная, но ее имя он скрывал. А на днях выяснилось, что еще до Леры, когда он только начинал свою карьеру в составе группы Smash!!, у него был роман с коллегой по имени Полина Ростова.

Она тоже принимала участие в конкурсе «Новая волна» в 2002 году, но победить не смогла, так как в самый ответственный день у нее пропал голос. Однако поездка в Юрмалу свела ее с Лазаревым. Конкурсанты приехали в латвийский город за две недели до старта конкурса и успели подружиться. Полина же на одной из репетиций повстречала привлекательного черноволосого юношу и после этого они были неразлучны.

«Сережа всех превосходил. Он от меня просто не отходил. Все время рядом был… На фотографиях того периода мы сидим, он меня так нежно обнимает. Все время близко со мной хотел быть», — поделилась воспоминаниями Ростова в недавнем интервью.

Их роман с Сергеем был тайным, но в итоге они все равно расстались. «Очень часто ведь как бывает — отношения мешают карьере. И я рада, что Smash тогда победили. Эта победа открыла им большую дорогу в шоу-бизнес. А наш роман сошел на нет», — призналась исполнительница. Сама девушка теперь уже состоит в браке с Иваном Фроловым, который пишет для нее песни. За последние два года Полина выпустила несколько треков, а также 1 июня презентовала клип на свою песню «Маршмеллоу», пишет издание «Комсомольская правда».

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звездные романыПолина РостоваСергей Лазарев
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«Он от меня просто не отходил»: певица Полина Ростова рассказала о тайном романе с Лазаревым
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