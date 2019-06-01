«Я никогда не был спортивным человеком»: муж Анны Нетребко раскрыл свой секрет похудения

Анна Нетребко ранее рассказывала, что лишний вес является хорошей поддержкой для голоса. По ее мнению, из-за этого большинство оперных артистов обладают нестандартной фигурой. Сама певица не считает калорийность продуктов и зачастую балует своих родных драниками и пирожками. Однако еще в начале мая поклонники заметили, что артистка постройнела. На светском мероприятии в Баку она появилась в шелковом желтом платье, которое подчеркнуло ее фигуру.

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Когда фанаты стали интересоваться у звезды, как она смогла сбросить лишний вес, то Анна предпочла ответить в шутливой форме: «Камера вверх — минус 5 кило, камера вниз — плюс 5 кило». Примечательно, что муж оперной дивы Юсиф Эйвазов тоже за последние месяцы сбросил не один лишний килограмм. На снимках он теперь демонстрирует подтянутую фигуру. В отличие от супруги, артист не стал скрывать свой секрет похудения.

На днях Юсиф поделился фото и видео из спортзала. На них певец запечатлен во время тренировки. Как оказалось, уже полгода возлюбленный Нетребко изнуряет себя силовыми упражнениями.

«Я никогда не был спортивным человеком , но вот 1 декабря 2018 года я решил, что надо взяться за себя и изменить свою жизнь в лучшую сторону! На самом деле, это очень непросто в плотном графике находить время и в постоянных перелетах, но я удостоверился, что нет никаких преград, если ты РЕШИЛ!» — рассказал Эйвазов.

По его словам, он посещает спортзал не менее трех-четырех раз в неделю. Мужчина поблагодарил своих тренеров, которые мотивируют его работать над собой. Оказалось, что у артиста есть по тренеру в каждом городе, где он проводит много времени: Нью-Йорке, Лондоне и Москве. Примечательно, что Анна стала одной из первых, кто прокомментировал его пост. Она восхитилась своим мужем.

«Моё счастье любимое! Ты всегда красавец! А теперь ещё и здоровенький», — написала оперная певица.

Напомним, что Нетребко вышла замуж за азербайджанского тенора в конце 2015 года. Теперь они не только вместе живут, но и даже порой выступают на одной сцене. Юсиф поддерживает свою избранницу во всем, а также с легкостью подружился с ее сыном от предыдущих отношений 10-летним Тьяго.