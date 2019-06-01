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«Женщины могут быть токсичными»: Мерил Стрип заступилась за мужчин

Актриса выступила против навешивания на людей ярлыков.

«Женщины могут быть токсичными»: Мерил Стрип заступилась за мужчин
Мерил Стрип. Фото: Global Look Press

В прошлом году, как известно, в США огромную силу набрало движение против харассмента. За равноправие женщин и против сексуальных домогательств тогда выступили не только общественницы и активистки, но и многочисленные звезды мировой величины, среди которых оказалась и знаменитая Мерил Стрип.

Она приняла, пожалуй, наиболее активное участие в борьбе за права женщин, пишет The Guardian, став одной из основательниц кампании по защите женщин от домогательств и дискриминации.

Но при этом актрису не «заносило на поворотах» — Мерил не стала мужененавистницей, а в своих публичных выступлениях выступает, в первую очередь, за гуманизм. Недавно звезда дала интервью, приуроченное к выходу очередного сезона сериала «Большая маленькая ложь» и раскритиковала определение «токсичная маскулинность».

По словам Стрип, мы раним мальчиков, называя токсичной мужественность.

«Женщины могут быть чертовски токсичными… Ярлыки вредят всем. У людей есть как плохие, так и хорошие черты», — сказала актриса.

Кстати, еще четыре года назад звезде Голливуда самой пришлось отбиваться от ярлыка феминистки. Она заявила, что ей больше по душе называться гуманистом.

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актрисадомогательстваженщины и мужчиныМерил Стрип
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«Женщины могут быть токсичными»: Мерил Стрип заступилась за мужчин
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