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Ксения Бородина обвинила светских дам в зависти к молодым инстаграмщицам

Известная телеведущая встала на защиту молодых участник шоу «Осторожно, Собчак!»

Ксения Бородина обвинила светских дам в зависти к молодым инстаграмщицам
Ксения Бородина / www.instagram.com/borodylia/

Очередной выпуск YouTube-шоу «осторожно, Собчак!» за несколько дней наделал много шума. В программе светские, представительницы «тяжелого люкса» жаловались на засилье молодых звезд Instagram, на то, что «простые» девушки носят сегодня одежду модных и дорогих брендов. А ведущая, Ксения Собчак и вовсе призналась, что один из дизайнеров попросил ее поговорить с Ольгой Бузовой, чтобы она не носила выпущенную им одежду.

В Сети живо отозвались на скандальное событие. Свое отношение начали высказывать и подписчики той же Бузовой, и другие знаменитости. Накануне к ним присоединилась и Ксения Бородина. На своей странице в Instagram она отметила, что в корне всего конфликта или спора лежит старая-добрая зависть.

Старая гвардия негодует, мол, «почему мой муж работает сутками, я пошла и купила, а вам подарили?». То есть, все негодование сводится к тому, что одной модные вещи дарят, а другой – приходится их приобретать.

Ксения обращает внимание на то, что светские львицы, претендуя на некую интеллигентность, между тем, повели себя крайне не интеллигентно, судить молодых девушек за их блоги, за презенты, которые им преподносят бренды, за то что они хотят попасть в светское общество. Телеведущая отмечает, что девушки следуют трендам времени, чтобы заработать, а вот светские львицы – из-за скуки и одиночества.

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Ксения Бородина обвинила светских дам в зависти к молодым инстаграмщицам
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