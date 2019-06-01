«Великий, обеспеченный и обаятельный»: Басков поделился снимком с Крутым и Лещенко в шортах

Звезды весело проводят время на отдыхе на дорогом курорте в Монте-Карло.

Певец Николай Басков в Instagram поделился забавным снимком, на котором он со своими давними друзьями – композитором Игорем Крутым и певцом Львом Лещенко на отдыхе. Звезды весело проводят время в одном из самых дорогих мест мира – Монте-Карло.

«Наше творческое трио: великий, обеспеченный и обаятельный. На отдыхе», — заявил Николай Басков. Судя по всему, великий в его понимании — это Лев Лещенко, обеспеченный — Игорь Крутой. Ну а себе Николай Басков присвоил «скромную» роль самого обаятельного мужчины на свете.

Надо отметить, что звезд в таком виде очень редко можно увидеть вместе. На снимке они в футболках и шортах. Пользователи буквально взорвались в комментариях. Многим, конечно, больше всего запал образ Льва Лещенко. В Сети даже появился хештег: «Хочу шорты как у Лещенко». Многие пользователи считают, что жизнь удалась, потому что им удалось увидеть замечательного артиста в коротких шортах.

«Золотой голос России» Николай Басков, надо отметить, очень часто ездит отдыхать на дорогие курорты. Правда, не всегда такой отдых оправдан. Ранее он рассказывал историю, что отправился в одно из самых дорогих мест в мире. При этом не стал уточнять куда именно. Певец отдал огромные деньги, но отдых ее разочаровал. В это время на курорте была плохая погода.