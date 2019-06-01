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«Я купила два билета в Доминикану в один конец»: бывшая жена Башарова увезла их сына из страны

Елизавета Шевыркова получила расчет на работе и улетела с ребенком из России.

«Я купила два билета в Доминикану в один конец»: бывшая жена Башарова увезла их сына из страны
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова/globallookpress.com

Бывшая супруга актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова в Instagram сообщила, что вместе с сыном Марселем покинула Россию. Женщина отправилась с ребёнком в Доминиканскую республику. При этом она пока не знает, когда вернется в страну. Дело в том, что на днях она получила расчет на работу в банке, в котором трудилась последние десять лет. Сейчас в России ее ничего не держит.

Как отметила Елизавета Шевыркова, ее сын от брака с Маратом Башаровым Марсель — настоящий фанат моря. Он давно просил маму увезти его в теплые края, и она сдержала обещание.

«Какое счастье, что всё что с нами происходит не просто так, а именно в нужное время. Я забрала трудовую, получила расчёт и вот он — шанс исполнить желание моего маленького принца. Я купила нам два билета в Доминикану в один конец… Конечно же мы вернёмся, может быть через месяц, а может быть через два», — заявила девушка.

Елизавета Шевыркова отдала должное своей подруге, которая встретила ее на месте и помогла найти хорошие апартаменты для проживания. Марсель весь перелет спал. Отметим, что минувшей зимой стало известно, что Марат Башаров избивает свою супругу. Об этом прессе рассказал брат девушки. Несколько месяцев назад пара развелась. При этом Марат Башаров до сих пор утверждает, что он живёт с женой, а развод всего лишь формальность.

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Тэги:

ДоминиканаЕлизавета ШевырковаМарат БашаровМарсель Башаров
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«Я купила два билета в Доминикану в один конец»: бывшая жена Башарова увезла их сына из страны
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