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Лера Кудрявцева неудачно съездила в магазин за покупкой нового купальника

Телеведущей положили два верха без трусов.

Лера Кудрявцева неудачно съездила в магазин за покупкой нового купальника
Лера Кудрявцева/globallookpress.com

Телеведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева в соцсетях рассказала, что неудачно съездила в магазин за покупками. Звезде нужно было купить новый купальник и сланцы. По дороге она потеряла один из сланцев. С купальником тоже выдалась скверная история. Ей положили два верха без трусов. Звезда не смогла сдержать эмоций и выругалась в соцсетях, употребив ненормативную лексику.

Кудрявцева неудачно съездила за купальником/globallookpress.com

«Офигенный шоппинг! Умею, практикую», — заявила телеведущая.

Отметим, что не так давно Лера Кудрявцева отдыхала в Майами со своим молодым мужем хоккеистом Игорем Макаровым. Дело в том, что у телеведущей был день рождения, поэтому она и решила отправиться в Америку. Ей исполнилось 48 лет. Надо сказать, что она очень хорошо провела время на чужбине. Звезда каталась на яхтах и водных мотоциклах, а также получала подарки от любимого.

Сейчас она уже вернулась в Россию. На ее страничке в соцсетях снова появились анонсы программ, которые она ведет на канале НТВ – «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Кстати, пока звезда отсутствовала в России ее на программах заменяла ее давняя подруга, ведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова.

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Игорь МакаровЛера КудрявцеваОльга Орлова
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Лера Кудрявцева неудачно съездила в магазин за покупкой нового купальника
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