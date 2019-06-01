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Егор Крид иронично отреагировал на оскорбительный ролик нового сезона шоу «Холостяк»

Бывший герой популярного шоу связал видео с его недавним интервью Юрию Дудю.

Егор Крид иронично отреагировал на оскорбительный ролик нового сезона шоу «Холостяк»
Фото: страница Егора Крида в Instagram

Не так давно телеканал ТНТ объявил о начале кастинга участниц нового сезона шоу «Холостяк». В Сети был размещен соответствующий ролик, призывающий девушек принять участие в съемках. На кадрах, быстро сменяющих друг другу, можно увидеть фрагменты предыдущего сезона, главным героем которого был Крид.

«Приходи на кастинг «Холостяка»! Теперь с настоящим мужиком!», — этими словами начинается ролик. «Я бы вряд ли на такое согласился», — слышится следом голос певца.

Это видео артист разместил на своей странице в Instagram и отреагировал на оскорбительны слова весьма иронично и с юмором.

«Зацените официальный тизер к новому сезону «Холостяка». Видимо, у кое-кого пригорело после интервью. Несите огнетушитель. P.s. Ролик удалили, но Интернет все помнит!» — прокомментировал певец.

Напомним, только накануне в Сети появился очередной выпуск программы Юрия Дудя, гостем которой и стал Егор Крид, поделившийся подробностями съемочного процесса «Холостяка», а также рассказавший об отношениях с победительницей программы Дарьей Клюкиной. По мнению артиста, именно его «неудобные» высказывания и стали причиной того, что организаторы «Холостяка» выпустили неоднозначный ролик.

Певец признался, что был весьма удивлен высказываниям Дарьи о соперницах в процессе съемок. А когда он спросил, готова ли она удалить свой Instagram, девушка ответила отрицательно, объяснив это тем, что в соцсети ее аудитория.

«Мы пожали друг другу руки и разошлись», — признался артист.

Между тем, 25-летняя Клюкина неплохо налаживает свою жизнь. Скоро она выйдет замуж за одного из руководителей «Газпром-медиа» 39-летнего Владимира Чопова, который до этого занимал должность заместителя председателя ОАО «ТНТ-Телесеть», пишет «СтарХит».

К слову, прошедшая беседа с Дудем была посвящена не только участию артиста в шоу. Егор Крид также рассказал, почему именно он покинул Black Star, а также поделился подробностями своего расставания с известной певицей Нюшей.

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«Холостяк» новый сезонДарья КлюкинаЕгор Крид последние новостикастингличная жизньНюша
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Егор Крид иронично отреагировал на оскорбительный ролик нового сезона шоу «Холостяк»
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