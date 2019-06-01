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Артем Дзюба готов сыграть Тора вместо Криса Хемсворта

Об этом капитан сборной России по футболу и чемпион страны этого года в составе «Зенита» рассказал в программе «Вечерний Ургант».

Артем Дзюба готов сыграть Тора вместо Криса Хемсворта
Артем Дзюба. Источник: Globallookpress.com

Гостем очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант» стал капитан сборной России по футболу и чемпион России этого года Артем Дзюба. Яркий, остроумный и артистичный спортсмен поговорил с Иваном Ургантом на самые разные темы, не ограничившись, собственно, футболом. Один из ярких фрагментов беседы стало обсуждение кинопристрастий спортивной звезды.

Так, Артем признался, что самым любимым фильмом для него является «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном в главной роли, а из новых картин, вышедших на экраны в этом году, Дзюба отметил «Игры разумов» с тем же Мелом Гибсоном и Шоном Пенном, а также «Мстители».

«Кто самый любимый персонаж из мстителей?», — поинтересовался Иван.

«Тор. Говорят, Крис Хемсворт будет у вас через неделю, если узнает, привет ему передайте. Скажите, что могу заменить его в любой момент, только не в последней части. В последней – пусть Харламов заменяет», — сказал футболист.

Кроме того, капитан сборной признался, что он большой поклонник «Игры престолов». Но не плакал, когда последний сезон сериала закончился. Он плакал все время, пока фильм показывали по телевидению. И теперь присоединяется к фантам, требующим переснять заключительную часть.

«Короля ночи должен был победить кто угодно, но только не 12-летняя девочка. Это то же самое, если вы меня обыграете в футбол, или я обыграю в большой теннис Федерера. Ну, это нереально, понимаете!» — возмущается спортсмен.

«А вы больше Ланистер, Старк или Сноу?» — поинтересовался Иван Ургант.

«Сноу, да, Артем Сноу. Такой начинающий бастард в Томске, переходящий в Ростов, потом в Тулу… И вернулся в Питер Королем Севера», — шутливо замечает футболист.

Напомним, в этом же выпуске популярного вечернего шоу актриса Алла Михеева рассказала, почему лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров поначалу не хотел снимать ее в новом клипе на песню «Кабриолет».

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Артем Дзюба готов сыграть Тора вместо Криса Хемсворта
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