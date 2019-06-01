Артем Дзюба готов сыграть Тора вместо Криса Хемсворта

Об этом капитан сборной России по футболу и чемпион страны этого года в составе «Зенита» рассказал в программе «Вечерний Ургант».

Гостем очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант» стал капитан сборной России по футболу и чемпион России этого года Артем Дзюба. Яркий, остроумный и артистичный спортсмен поговорил с Иваном Ургантом на самые разные темы, не ограничившись, собственно, футболом. Один из ярких фрагментов беседы стало обсуждение кинопристрастий спортивной звезды.

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Так, Артем признался, что самым любимым фильмом для него является «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном в главной роли, а из новых картин, вышедших на экраны в этом году, Дзюба отметил «Игры разумов» с тем же Мелом Гибсоном и Шоном Пенном, а также «Мстители».

«Кто самый любимый персонаж из мстителей?», — поинтересовался Иван.

«Тор. Говорят, Крис Хемсворт будет у вас через неделю, если узнает, привет ему передайте. Скажите, что могу заменить его в любой момент, только не в последней части. В последней – пусть Харламов заменяет», — сказал футболист.

Кроме того, капитан сборной признался, что он большой поклонник «Игры престолов». Но не плакал, когда последний сезон сериала закончился. Он плакал все время, пока фильм показывали по телевидению. И теперь присоединяется к фантам, требующим переснять заключительную часть.

«Короля ночи должен был победить кто угодно, но только не 12-летняя девочка. Это то же самое, если вы меня обыграете в футбол, или я обыграю в большой теннис Федерера. Ну, это нереально, понимаете!» — возмущается спортсмен.

«А вы больше Ланистер, Старк или Сноу?» — поинтересовался Иван Ургант.

«Сноу, да, Артем Сноу. Такой начинающий бастард в Томске, переходящий в Ростов, потом в Тулу… И вернулся в Питер Королем Севера», — шутливо замечает футболист.

Напомним, в этом же выпуске популярного вечернего шоу актриса Алла Михеева рассказала, почему лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров поначалу не хотел снимать ее в новом клипе на песню «Кабриолет».