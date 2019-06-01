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Алла Михеева рассказала, почему Шнуров не хотел снимать ее в новом клипе «Кабриолет»

Однако, в итоге, всплывшее обстоятельство проблемой не стало.

Алла Михеева рассказала, почему Шнуров не хотел снимать ее в новом клипе «Кабриолет»
Фото:www.instagram.com

В последнее время имя известной актрисы и телеведущей Аллы Михеевой снова у всех на слуху. Все потому, что звезда снялась в новом клипе Сергея Шнурова на песню «Кабриолет». Пока интернет пестрит новостями о том, какие правила дорожного движения нарушила героиня ролика, которая после бурной вечеринки спешит на собственную свадьбу, появилась и другая новость.

Оказывается, Алла могла вовсе не участвовать в проекте группировки «Ленинград». Об этом она рассказала в программе «Вечерний Ургант», ведущей одной из рубрик которой является звезда.

Иван Ургант поздравил ее успешной работой и попросил рассказать, как проходили съемки. Но в итоге все свелось к смешному и неожиданному диалогу.

«Иван Андреевич, спасибо большое, потому что для меня это большое событие. Через это прошли уже многие мои сокурсницы. Сергей Владимирович сказал, что не будет меня снимать, потому что у меня маленькая грудь», — призналась актриса.

По словам ведущей, хотя с того момента в ее внешности ничего не изменилось, но съемки все равно состоялись.

«А, вот видите, аппетиты поуменьшились у Сергея Владимировича», — пошутил Ургант.

«Меня снял, а это говорит о том, что и вас, может быть снимет», — допустила Алла Михеева.

«Вы полагаете, что единственное, что меня не пускает в клипы группы «Ленинград», это отсутствие груди?» — недоуменно поинтересовался ведущий.

«Ну, типа, маленькая – это не проблема», — заметила актриса.

Напомним, не так давно в гости к популярному ведущему накануне своего дня рождения приходила Наташа Королева. Иван Ургант предложил певице по фрагментам фотографий «опознать» декольте своего мужа. Но это испытание звезда провалила.

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Алла Михеевановый клипПрограмма «Вечерний Ургант»Сергей Шнуров последние новости
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Алла Михеева рассказала, почему Шнуров не хотел снимать ее в новом клипе «Кабриолет»
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