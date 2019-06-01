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Группа «Фабрика» объявила о кастинге на новую солистку

Одно место в составе популярного коллектива оказалось вакантным после того, как Саша Савельева стала мамой.

Группа «Фабрика» объявила о кастинге на новую солистку
фото: архив

Как известно, не так давно одна из солисток девичьего коллектива «Фабрика» Саша Савельева впервые стала мамой. Она подарила своему супругу Кириллу Сафонову сына и, конечно, ушла из группы. Потому оставшиеся артистки, Ирина Тонева и Александра Попова, а также продюсер Игорь Матвиенко объявили кастинг на новую солистку популярного трио.

На первом этапе, который пройдет с 1 июня по 8 июля, всем желающим нужно будет отправить на электронный адрес casting@matvey.ru анкету с указанием контактных данных, возраста, роста, города проживания и ссылок на свои аккаунты в социальных сетях. А также ролики с записью одной из песен «Фабрики» и другой композиции на русском языке.

Затем стартует второй этап. Из всех участниц кастинга продюсер и девушки отберут 15-20 человек, которые и будут приглашены на встречу с Матвиенко. Примечательно, что девушку, которая станет новой «девушкой фабричной», путем голосования определит аудитория сети «Одноклассники», пишет кр.ru.

По словам Игоря Матвиенко, новая участница проекта может быть любой: хоть афромериканкой, хоть бодипозитивной. Ведь сейчас очень много талантливых исполнительниц, не вписывающихся в привычные стандарты. Главное, чтобы у претендентки была музыкальная культура, суть и душа.

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Тэги:

Александра Поповагруппа "Фабрика"Игорь МатвиенкоИрина ТоневакастингСаша Савельева
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Группа «Фабрика» объявила о кастинге на новую солистку
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