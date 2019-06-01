На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детской Новая волна-2019», который прошел в Крыму. Юная исполнительница, исполнившая в финале хит Примадонны «Делу время», по мнению многих членов жюри, так хорошо вжилась в образ, что напомнила Аллу Пугачеву.

По словам Игоря Крутого, Алисе удалось «взорвать» зал. Также композитор отметил артистизм девочки и признался, что она многое переняла от Аллы Борисовны. Однако, нынешний конкурс преподнес большой сюрприз. Одинаковые баллы с Алисой набрал также и другой исполнитель, представлявший Россию — Денберел Оржак. И потому также был назван победителем «Детской Новой волны». В качестве приза дети получили возможность записать собственные клипы, пишет кр.ru.

Кстати, нынешняя победительница была участницей шоу «Голос. Дети», но там ей одержать победу не удалось. Напомним, один из громких событий прошедшего в «Артеке» конкурса стало первое после громкого скандала появление на публике певицы Алсу и ее дочери Микеллы Абрамовой. Вместе с Ержаном Максимом Микелла исполнила на конкурсе песню «Это любовь».