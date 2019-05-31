НОВОСТИ

Евгений Алдонин забрал дочь у родителей Юлии Началовой

По словам бывшего футболиста, сейчас для него главное - душевное спокойствие Веры.

Евгений Алдонин забрал дочь у родителей Юлии Началовой
Фото: Instagram

Бывший футболист, а также бывший муж певицы Юлии Началовой, Евгений Алдонин забрал свою 12-летнюю дочь Веру в новую семью. Так что теперь воспитывать девочку, оставшуюся без мамы, будет нынешняя жена спортсмена Ольга.

«Да, я ее забрал в свою новую семью. Сейчас самое главное для меня — душевное спокойствие Веры. Чтобы она была окружена заботой и любовью родных и близких», — рассказывает Евгений в интервью изданию «Советский спорт».

Бывший игрок сборной России отметил, что в свое время он не уделял должного внимания старшей дочери из-за бесконечных соревнований, сборов или тренировок. Потом общение отца и дочери стало еще более редким – певица и спортсмен расстались.

Евгений и Юлия, конечно, смогли сохранить хорошие отношения: Началова всегда и везде при каждом удобном случае отмечала, что Алдонин – лучший отец для Веры. Евгений же не только не прекратил общение с дочкой, девочка стала частым гостем в его новом доме. На все семейные праздники и вылазки на природу, супруги брали с собой Веру, оставшуюся без мамы. И уже давно дочь обожает своего сводного брата. Да и со второй супругой бывшего футболиста она смогла подружиться.

Напомним, певицы Юлии Началовой не стало 16 марта. Причиной смерти стала остановка сердца в результате заражения крови.

Вам может быть интересно:

На «святости» Юлии Началовой кто-то хочет построить прибыльный бизнес? Звезда сериала «Фитнес» Дмитрий Чеботарев вместо колыбельной поет дочке песню Анны Герман «Церковь призывает молиться, а не делать хайп»: в РПЦ отреагировали на мироточение креста на могиле Началовой

Тэги:

воспитание дочеридочь ВераЕвгений Алдонинновая семьяумерла Юлия Началова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Евгений Алдонин забрал дочь у родителей Юлии Началовой
Интересно?
Поделись с друзьями: