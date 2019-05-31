Евгений Алдонин забрал дочь у родителей Юлии Началовой

По словам бывшего футболиста, сейчас для него главное - душевное спокойствие Веры.

Бывший футболист, а также бывший муж певицы Юлии Началовой, Евгений Алдонин забрал свою 12-летнюю дочь Веру в новую семью. Так что теперь воспитывать девочку, оставшуюся без мамы, будет нынешняя жена спортсмена Ольга.

«Да, я ее забрал в свою новую семью. Сейчас самое главное для меня — душевное спокойствие Веры. Чтобы она была окружена заботой и любовью родных и близких», — рассказывает Евгений в интервью изданию «Советский спорт».

Бывший игрок сборной России отметил, что в свое время он не уделял должного внимания старшей дочери из-за бесконечных соревнований, сборов или тренировок. Потом общение отца и дочери стало еще более редким – певица и спортсмен расстались.

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Евгений и Юлия, конечно, смогли сохранить хорошие отношения: Началова всегда и везде при каждом удобном случае отмечала, что Алдонин – лучший отец для Веры. Евгений же не только не прекратил общение с дочкой, девочка стала частым гостем в его новом доме. На все семейные праздники и вылазки на природу, супруги брали с собой Веру, оставшуюся без мамы. И уже давно дочь обожает своего сводного брата. Да и со второй супругой бывшего футболиста она смогла подружиться.

Напомним, певицы Юлии Началовой не стало 16 марта. Причиной смерти стала остановка сердца в результате заражения крови.