Рустам Солнцев не поддержал Ольгу Бузову в скандале с брендом Balenciaga

После всего одной фразы Ксении Собчак разгорелся скандал. В своём Youtube-шоу светская львица обмолвилась, что один известный дизайнер не хочет видеть на Ольге Бузовой одежду своей марки. Модельер попросил Собчак повлиять на певицу, но та отказалась. По мнению ведущей «Дома-2», именно Демна Гвасалия нелицеприятно высказался о ней.

На сторону Ольги Бузовой встали Лолита, Наталья Рудова, Виктория Боня, Александр Рогов и Белла Потёмкина. Нашлись и те, кто не поддержал певицу. Рустам Солнцев, который познакомился с Бузовой на любовной телестройке, считает желание директора Balenciaga верным. Шоумен уверен, что подписчики певицы безвкусны и никогда не станут покупателями одежды известного модного дома.

«Я бы на месте любых больших брендов с ней вообще никогда в жизни не связывался, потому что ее аудитория – это нищие, злые, обездоленные люди, которые слаще моркови ничего в жизни не ели», — рассказал Рустам Солнцев порталу Teleprogramma.pro.

Шоумен уверен, что большинство подписчиков в Instagram Бузовой накручены. Он заявил, что видел статистику певицы, когда за одну ночь на неё подписалось 220.000 человек. По мнению Солнцева, модные дома не хотят иметь ничего общего с нечестным аккаунтом. Когда Ольга Бузова отмечает купленную одежду или аксессуары, бренды «обречены на вынужденную коллаборацию с ней».