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Меган Маркл хочет полностью изменить свой дом постройки 17 века в Виндзоре

Герцог и герцогиня Сассекские подали заявку, чтобы получить разрешение на реконструкцию коттеджа Фрогмор. Особняк является памятником архитектуры II степени.

Меган Маркл хочет полностью изменить свой дом постройки 17 века в Виндзоре
Меган и Гарри затеяли "идеальный ремонт" ради сына. Фото: Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл постоянно инициируют инфоповоды. Не так давно сайт Teleprogramma.pro писал, что герцогиня Сассекская решила полностью переделать дизайн детской, которая была отремонтирована перед рождением ребенка.

Однако сердце супруги принца этим не успокоилось. Теперь экс-актриса желает, чтобы все ее жилище было идеальным. Естественно, на ее взгляд.

Супруги уже подали заявку в совет района Виндзор и Мейденхед, чтобы получить разрешение на реконструкцию особняка Фрогмор, который является памятником архитектуры II степени.

Меган и Гарри хотят поменять двери, окна и обновить стены здания. Кроме этого они хотят провести освещение в сад, а также сделать ландшафтный дизайн.

«Герцогиня полностью поглощена проектом и хочет, чтобы в результате ее жилище было идеальным для них и Арчи», — отметил источник близкий к чете.

В Букингемском дворце отказались комментировать действия внука Елизаветы II и его жены.  Однако и так ясно, что, в случае положительного решения совета, на ремонт здания, построенного в 1801 году, пойдут деньги налогоплательщиков.

Что же касается ландшафтного дизайна, то за него Гарри и Меган придется платить из своего кармана, пишет Mirror.

Напомним, что Гарри и Меган переехали в свой новый дом в Виндзоре в апреле перед рождением сына, который появился на свет 6 мая.

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Меган Маркл хочет полностью изменить свой дом постройки 17 века в Виндзоре
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