«Инцидент исчерпан»: Первый канал прокомментировал заявление в полицию от родни участницы «Голос. Дети»

История с накруткой голосов во время выбора победителя шестого сезона «Голос. Дети» никак не получит своего завершения. Казалось бы: проверки провели, результаты голосования и победу дочери Алсу аннулировали, организовали новый финал, но нет. Оказалось, что родственник одной из участниц шоу подал заявление в полицию с просьбой провести проверку действий певицы Алсу и ее супруга – банкира Яна Абрамова.

На телеканале в курсе данной информации и считают, что разбираться больше не в чем, «инцидент полностью исчерпан», точку в истории поставил спецвыпуск, который прошел 24 мая.

«Мы считаем инцидент исчерпанным. Единственная задача канала — не допустить повторения случившегося, и мы над этим активно работаем», — сказали РИА Новости в пресс-службе Первого канала.

В планах телеканала изменить систему голосования к старту следующего сезона, этим вопросом сейчас занимаются специалисты. Во время повторного финала голосования не было, победителями были признаны все участники. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что Микелла Абрамова осталась в числе победителей тоже. Все получили по одному миллиону рублей, сообщает телеканал «360».

Ранее брат одной из участниц проекта написал заявление в полицию с просьбой провести проверку семьи Абрамовых и дать оценку поступку с подставными номерами, которые принимали участие в голосовании.

Ситуация с подставной победой наделала много шуму, ее стали использовать даже в рекламных кампаниях. Ержан Максим снялся в безобидном ролике про недвижимость в Казахстане, но в Сети усмотрели скрытый смысл рекламы. Видео намекает, что «на Первом канале уже все продано». Позже мама мальчика заявила, что никаких намеков в тексте не замечали и не имеют никаких претензий из-за победы Микеллы Абрамовой, пишет сайт argumenti.ru.