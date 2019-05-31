Борис Хвошнянский рассказал, почему ушел от жены к актрисе Юлии Шариковой

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Хвошнянский стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о своей жене Ольге и о том, почему рухнул их брак.

«Ольга с первого взгляда показалась мне потрясающе красивой. Я долгое время нарезал круги вокруг нее и не решался подойти. Буквально заговорить не мог. Язык прилипал к небу, конечности холодели. Я дрожал и был ослеплен ее красотой совершенно», — рассказал актер.

По его словам, ради любимой женщины в 1992 году он даже пошел на преступление. Хвошнянский в немецком супермаркете совершил кражу дорогого парфюма для любимой, а также рубашки для себя. Однако персонал магазина его вычислил. Актера доставили в полицию. Так ему задали вопрос, почему он пошел на преступление. Хвошнянский заявил, что в России нечего есть и нет таких товаров. Над ним сжалились и отпустили. Причем привезли обратно к тому же супермаркету.

Со своей нынешней гражданской супругой актер познакомился на съемках фильма «Танцор». Он сразу понял, что встретил, как он выразился, инопланетное существо. «Я стал меньше времени уделять семье. Отношения портились. Оля начала чувствовать этот холодок. Она просто догадалась, что у меня появилась другая женщина», — сказал актер. Отметим, что уже на протяжении пятнадцати лет он счастлив в гражданском браке с популярной актрисой Юлией Шариковой.