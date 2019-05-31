Эксперт из Саутгемптонского университета объяснил загадку Бермудского треугольника

Доктор Саймон Боксолл привел убедительные причины исчезновения кораблей и самолетов на этом участке земного шара.

После того, как в районе Бермудского треугольника исчезло 50 кораблей и 20 самолетов за последние сто лет, возникло множество теорий относительно того, что могло стать тому виной.

Доктор Саймон Боксол из Саутгемптонского университета (Англия) полагает, что таинственные происшествия объясняются вполне естественными причинами.

Бермудский треугольник, который также известен как Треугольник Дьявола, находится в Северном Атлантическом океане. Многие связывали таинственную пропажу морских и воздушных судов с паранормальными явлениями или же винили в загадочных происшествиях внеземные цивилизации.

Однако Боксолл полагает, что все объясняется природными явлениями. В докфильме «Загадка Бермудского треугольника», вышедшем на канале Channel 5, он объяснил, что причиной исчезновения могут стать аномально высокие волны в этом участке, которые способны достигать высоты более 30 метров.

Ученый отметил, что эти гигантские блуждающие волны-убийцы представляют угрозу суднам, чей маршрут проходит через эту область океана.

«Шторма могут одновременно идти на юг и север. Если же еще один идет из Флориды, то высока вероятность образования волны-монстра. Эти волны крутые и высокие — некоторые из них достигают высоты более 30 метров», — отметил эксперт. Волны-убийцы часто похожи на гигантский цунами.

Однако, несмотря на убедительные доводы Боксолла касательно загадки Бермудского треугольника, сторонники «теорий заговора» убеждены, что тут не обошлось без инопланетян.

В качестве доказательства они приводят случай, когда уфолог Даррел Миклос нашел на дне Бермудского треугольника обломки древнего корабля, который, по всей видимости, имел внеземное происхождение и, судя по его конструкции, мог атаковать корабли и самолеты.

«Это была конструкция, не похожая ни на одну, что я видел ранее из тех, что терпели кораблекрушение, она была слишком для этого велика. Она также не могла образоваться по естественным причинам», — рассказал Даррел.

«Она была похожа на крутую скалу, из которой торчали пять пушек, каждая из которых была по размеру как пушка на боевом корабле. Они были огромные, по пять там и там. В общей сложности их было 15», — добавил уфолог.

Однако Миклос занимает нейтральную позицию и не настаивает, что конструкция имеет внеземное происхождение. По его словам, следует провести дальнейшее исследование, чтобы понять происхождение обнаруженных им обломков, пишет Express.co.