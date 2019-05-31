Собчак прокомментировала свой нашумевший эфир, в котором задели Ольгу Бузову

Ксения Собчак прокомментировала выпуск своей программы «Осторожно, Собчак!», где обсуждались люксовые тренды и доступность вещей премиум-класса «людям из народа». За разговором о дорогом обидели Ольгу Бузову. Ксения Собчак привела личный пример, который касался стиля популярной певицы и телеведущей. Оказалось, некоторые модные дизайнеры не хотят, чтобы Ольга носила их вещи. Популярная брюнетка и миллионы ее подписчиков возмутились.

«А по Бузовой-то зачем проехались? Мне прям резануло это. Всё-таки как-то это некрасиво было», — пишут в комментариях под фото Ксении.

Аналогичных сообщений масса. Даже звезды встали на защиту Ольги и упрекнули Собчак и ее героинь в надменности. В итоге светская львица решила пояснить, что ее цель – создавать контент, от которого «бомбит».

«Люблю делать контент, от которого «бомбит»… Судя по количеству комментариев, в вас очередной раз «попало». Каждый второй коммент — про «содержанок». Что ж, выскажусь и я на эту тему», — начала свой пост Ксения.

Она уверена, что многие люди злятся только потому, что богатые женщины обсуждают дорогие вещи, мир роскоши, и это раздражает, так как доступно далеко не всем. Говори светские львицы о помощи онкобольным, негатива не было бы.

«Ничего плохого, если так получилось, что твой мужчина зарабатывает сильно больше тебя, нет (как если и женщина зарабатывает в семье больше мужчины). Я думаю, презрительным «содержанки» люди часто маркируют нечто иное», — рассуждает светская львица.

Суть проблемы Ксения видит в том, что люди вешают ярлыки, злясь на способы траты чужих денег. Звезда также не исключила, что ее героини участвуют в благотворительности, но не афишируют этого. Фолловеров Собчак это не убедило — они по-прежнему возмущаются в комментариях.