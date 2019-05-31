Юрий Соломин тяжело переживает смерть супруги

Жена актера скончалась еще несколько дней назад.

Супруга известного актера Юрия Соломина Ольга скончалась. Известно, что женщина преподавала в Высшем театральном училище имени Щепкина. Она воспитала много талантливых артистов. Все они выражают соболезнования артисту. Умерла Ольга Соломина еще 27 мая, но известно об этом широкой публике стало только сейчас.

83-летний Юрий Соломин безумно любил жену, об этом в их окружении знали все. В прошлом году они отмечали бриллиантовую свадьбу.

Добавим, что Юрий Соломин после случившегося пребывает не в лучшем состоянии. Актер глубоко переживает уход близкого человека. Причины смерти его супруги пока не озвучены.