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На Алсу и ее мужа написали заявление в полицию после скандала на шоу «Голос. Дети»

СМИ сообщают, что к правоохранителям обратился брат одной из участниц музыкального проекта.

На Алсу и ее мужа написали заявление в полицию после скандала на шоу «Голос. Дети»
Родные участницы шоу "Голос.Дети" обратились в полицию с заявление на певицу Алсу и ее мужа Яна Абрамова ФОТО: www.instagram.com/alsou_a

На певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова поступило заявление в Останкинское отделение полиции города Москвы. Проверить действия знаменитой семьи просят родственники одной из участниц шоу «Голос. Дети».

В полицию обратился Ильгиз Валеев. Мужчина пишет, что не согласен с результатами голосования, которые были объявлены в прямом эфире 24 мая, сообщает «Медиакорсеть».

Почему на подачу заявления ему потребовалось больше месяца, не объясняется. На данный момент Первый канал успел провести проверку итогов и признать, что победа Микелле Абрамовой досталась не совсем честным путем. В итоге результаты голосования отменили и провели повторный финал проекта. Дочь Алсу на спецвыпуск не пришла.

Адвокат Искандер Фахретдинов, который представляет интересы заявителя, делится подробностями: в случившейся ситуации прослеживается нарушение статьи 184 УК «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса».

В полиции пока не комментируют данный факт. По закону, у стражей порядка есть три дня на то, чтобы принять решение по заявлению. Если же ситуация особенно запутанная, то этот срок может быть увеличен.

Долгое время после итогов конкурса звездная семья хранила молчание. Его прервали накануне: Алсу привезла дочь на песенный конкурс в лагерь «Артек». На «Детской Новой волне» Микелла Абрамова спела с Ержаном Максимом песню «Это любовь», которая была записана несколькими неделями ранее, пишет сайт OA.

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Тэги:

АлсуЕржан МаксимМикелла АбрамоваПервый каналСкандал на шоу "Голос.Дети"
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На Алсу и ее мужа написали заявление в полицию после скандала на шоу «Голос. Дети»
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