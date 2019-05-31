Певца R Kelly обвинили в 11 сексуальных преступлениях против несовершеннолетних

Американскому исполнителю грозит до 30 лет за решеткой

Против американского певца Роберта Сильвестра Келли, известного как R Kelly, выдвинули новые обвинения в насилии. Среди потерпевших есть несовершеннолетние.

Скандал вокруг исполнителя разгорелся еще в 2002 году. После появления ролика, на котором R Kelly мочится на 14-летнюю девушку, певца обвинили в изготовлении детской порнографии, но признали в итоге невиновным.

Как сообщает Chicago Tribune, весной прошлого года бывшая любовница R Kelly рассказала, что тот имеет «секс-темницу», в которой уединялся по крайней мере десять раз с 14-летней девочкой для «тренировок».

Теперь певцу предъявлены новые 11 обвинений, среди четверых пострадавших — три девушки в возрасте от 13 до 16 лет. Таким образом, общее число обвинений достигло 21 эпизода.

Суд по делу «надзирателя секс-темницы» начнется уже на следующей неделе. С учетом всех отягчающих обстоятельств R Kelly грозит до 30 лет в тюрьмы.