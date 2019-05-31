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Сестра Элины Быстрицкой продала квартиру за три недели до смерти актрисы

Софья Шегельман вела «нечистую игру» за спиной родственницы.

Сестра Элины Быстрицкой продала квартиру за три недели до смерти актрисы
Элина Быстрицкая/globallookpress.com

В последние годы жизни звезда картины «Тихий Дон» Элина Быстрицкая очень тяжело болела. За ней ухаживала ее помощница Ксения Рубцова. Сестра Софья Шегельман лишь изредка приезжала из Израиля. Быстрицкая собиралась завещать часть своего имущества Рубцовой. Когда об этом узнала Шегельман, то вернулась из Израиля с требованием изменить это решение.

Сестра Быстрицкой продала ее квартиру/globallookpress.com

По словам подруги Быстрицкой Людмилы Голяндиной, Быстрицкая хотела разделить имущество между всеми родственниками и близкими людьми, но Шегельман за три недели до смерти актрисы продала ее квартиру в Леонтьевском переулке в Москве. Как уверяет Голяндина, жилье Шегельман «продала с еще живой сестрой». Просто оформила отсрочку освобождения жилплощади.

Интересно, что много лет назад Быстрицкая, которая любила свою сестру, купила Шегельман квартиру в Москве. Однако родственница там жить не пожелала. Она продала квартиру и уехала в Израиль. Быстрицкая по этому поводу была очень огорчена. Она надеялась чаще видеться с сестрой.

Еще одна подруга Быстрицкой рассказала, что в 2010 году актриса купила дом в Вильнюсе. Она оформила его в долях. Шегельман вывела его из наследства и переписала на мужа своей внучки, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

ВильнюсСофья ШегельманЭлина Быстрицкая
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Сестра Элины Быстрицкой продала квартиру за три недели до смерти актрисы
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