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Дима Билан не может справиться с ночными кошмарами

Порой певец забывает во сне слова собственных песен прямо во время выступления.

Дима Билан не может справиться с ночными кошмарами
Дима Билан/globallookpress.com

Певец Дима Билан в Instagram признался, что порой по ночам его мучают кошмары и он не может ничего с этим поделать. По словам исполнителя, который в 2008 году победил на Евровидении, он не понимает, почему должен терпеть бессоницу. Свое состояние он назвал «персональным кошмаром».

Музыкант вспомнил, как однажды в Санкт-Петербурге он проснулся перед репетицией от собственного крика. В другой раз исполнитель проснулся и с удивлением увидел собственную ногу, поднятую под углом  90 градусов.

«Что это вообще такое? А вы лунатизмом страдали когда-нибудь?» — спросил певец своих подписчиков и попросил рассказать ему о самых страшных снах. В размещенной видеозаписи он заявил: «Нет, друзья, этот кошмар не закончится никогда. Когда мне перестанет сниться, что я забыл текст на собственном шоу? Прямо как затык какой-то. Просто персональный ужас», — заявил музыкант.

Отметим, что Диму Билана в последнее время беспокоили проблемы со здоровьем. Между тем на днях он заявил, что жизнь — непредсказуемая штука. Он не исключает возможности дуэта с Сергеем Лазаревым на Евровидении, который в этом году занял только третье место.

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Дима БиланСергей Лазаревстрашные сны
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Дима Билан не может справиться с ночными кошмарами
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