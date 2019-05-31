Анастасия Шубская вышла на сцену и исполнила в караоке хит «Виа Гры»

Супруга хоккеиста сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская, судя по всему, обладает прекрасными вокальными данными. Их она продемонстрировала в одном из московских караоке-клубов. Сейчас дочь Веры Глаголевой вместе с мужем отдыхает в Москве.

Анастасия Шубская вышла на сцену и зажгла под хит «Виа Гры» «Сумасшедший». Во время исполнения песни из зала были слышны громкие аплодисменты.

Отметим, что сразу после проигрыша сборной Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею Анастасия Шубская набросилась с критикой на российских болельщиков. Она заявила, что они готовы сразу же смешать с грязью своих любимцев при первой же неудачи последних. В других странах мира, как она уверяла, болеют совсем по-другому. Там поддерживают своих любимцев в трудную минуту.

Позже свою супругу поддержал и Александр Овечкин. По его мнению, есть категория людей, которая при первой возможности раскритикует спортсменов. Он считает, что это псевдоболельщики, которые просто не разбираются в спорте. Для них главное унизить человека. Сборная России на прошедшем чемпионате мира по хоккею заняла третье место. В матче за бронзу наши ребята переиграли сборную Чехии по буллитам. На родине многие сочли такой результат неудовлетворительным. Дело в том, что у россиян было 15 человек из НХЛ.