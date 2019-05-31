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Киту Харингтону посоветовали сниматься в сериале «Улицы разбитых фонарей»

Тогда, по мнению ведущего шоу «Вечерний Ургант», проблемы со здоровьем работе не помешают.

Киту Харингтону посоветовали сниматься в сериале «Улицы разбитых фонарей»
фото: кадр из сериала "Игра престолов"

Согласно информации целого ряда источников по звезде сериала «Игра престолов» Киту Харингтону больно ударило окончание многосезонной саги. Сейчас актер находится в клинике, где борется с переутомлением, стрессом и алкоголизмом.

В очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» ведущий со всей душой посочувствовал звезде и предложил весьма оригинальный выход из сложившейся ситуации.

«Закончилась работа, можно его понять. Нужно найти человеку какое-то место, какой-то сериал, который не заканчивался бы никогда и в состоянии алкогольного опьянения и стресса, он мог бы занять в нем достойное место», — рассуждает Иван.

Кадр из программы "Вечерний Ургант"
фото: кадр из программы «Вечерний Ургант»

Затем, шутя, ведущий замечает, что идеальным в этом смысле для Кита стала бы работа в сериале «Улицы разбитых фонарей». Ургант даже показал «кадры со съемочной площадки» с Китом.

«Сейчас по-другому звучит слоган: «Мужики, по драконам, у нас криминал»».

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"Игра престолов": последние новостиИван УргантКит ХарингтонПрограмма «Вечерний Ургант»сериал "Улицы разбитых фонарей"
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Киту Харингтону посоветовали сниматься в сериале «Улицы разбитых фонарей»
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