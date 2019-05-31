Киту Харингтону посоветовали сниматься в сериале «Улицы разбитых фонарей»

Согласно информации целого ряда источников по звезде сериала «Игра престолов» Киту Харингтону больно ударило окончание многосезонной саги. Сейчас актер находится в клинике, где борется с переутомлением, стрессом и алкоголизмом.
В очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» ведущий со всей душой посочувствовал звезде и предложил весьма оригинальный выход из сложившейся ситуации.
«Закончилась работа, можно его понять. Нужно найти человеку какое-то место, какой-то сериал, который не заканчивался бы никогда и в состоянии алкогольного опьянения и стресса, он мог бы занять в нем достойное место», — рассуждает Иван.
Затем, шутя, ведущий замечает, что идеальным в этом смысле для Кита стала бы работа в сериале «Улицы разбитых фонарей». Ургант даже показал «кадры со съемочной площадки» с Китом.
«Сейчас по-другому звучит слоган: «Мужики, по драконам, у нас криминал»».