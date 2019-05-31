Киту Харингтону посоветовали сниматься в сериале «Улицы разбитых фонарей»

Тогда, по мнению ведущего шоу «Вечерний Ургант», проблемы со здоровьем работе не помешают.

Согласно информации целого ряда источников по звезде сериала «Игра престолов» Киту Харингтону больно ударило окончание многосезонной саги. Сейчас актер находится в клинике, где борется с переутомлением, стрессом и алкоголизмом.

В очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» ведущий со всей душой посочувствовал звезде и предложил весьма оригинальный выход из сложившейся ситуации.

«Закончилась работа, можно его понять. Нужно найти человеку какое-то место, какой-то сериал, который не заканчивался бы никогда и в состоянии алкогольного опьянения и стресса, он мог бы занять в нем достойное место», — рассуждает Иван.

Затем, шутя, ведущий замечает, что идеальным в этом смысле для Кита стала бы работа в сериале «Улицы разбитых фонарей». Ургант даже показал «кадры со съемочной площадки» с Китом.

«Сейчас по-другому звучит слоган: «Мужики, по драконам, у нас криминал»».