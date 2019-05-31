Сталлоне все еще крут: в Сети появился трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

В свои 72 года Сильвестр Сталлоне все еще крут и полон сил. Об этом свидетельствует трейлер пятой части известной и популярной истории о Рэмбо, который появился в Сети накануне.

«Я жил в мире смерти. Я видел, как умирают люди, которых я любил», — говорит за кадром герой голливудской звезды Джон Дж. Рэмбо.

По сюжету фильма, он отправляется в Мексику чтобы спасти дочь своего друга после того, как она была похищена мексиканским картелем.

Напомним, впервые ветерана Вьетнама и бывшего солдата спецназа армии США Джона Рэмбо в фильме «Первая кровь» Сталлоне сыграл в 1982 году. Что же касается картины «Рэмбо: Последняя кровь», то перед началом съемок в режиссерское кресло планировал сесть сам актер, но потом все же было решено, что это место займет Адриан Грюнберг, пишет Daily Mail.