НОВОСТИ

Сталлоне все еще крут: в Сети появился трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

Пятая часть успешной франшизы выйдет на экраны 20 сентября.

Сталлоне все еще крут: в Сети появился трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Сильвестр Сталлоне / фото: instagram.com

В свои 72 года Сильвестр Сталлоне все еще крут и полон сил. Об этом свидетельствует трейлер пятой части известной и популярной истории о Рэмбо, который появился в Сети накануне.

«Я жил в мире смерти. Я видел, как умирают люди, которых я любил», — говорит за кадром герой голливудской звезды Джон Дж. Рэмбо.

По сюжету фильма, он отправляется в Мексику чтобы спасти дочь своего друга после того, как она была похищена мексиканским картелем.

Напомним, впервые ветерана Вьетнама и бывшего солдата спецназа армии США Джона Рэмбо в фильме «Первая кровь» Сталлоне сыграл в 1982 году. Что же касается картины «Рэмбо: Последняя кровь», то перед началом съемок в режиссерское кресло планировал сесть сам актер, но потом все же было решено, что это место займет Адриан Грюнберг, пишет Daily Mail.

Вам может быть интересно:

Шварценеггер скорбит о смерти продюсера «Рэмбо» Сталлоне предстал в образе ковбоя на первых фото со съемок "Рэмбо-5" 72-летний Сильвестр Сталлоне объявил о старте съемок нового фильма о Рэмбо

Тэги:

актерпервый трейлерРэмбоСильвестр Сталлоне
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сталлоне все еще крут: в Сети появился трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Интересно?
Поделись с друзьями: